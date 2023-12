Domani Oliver Stone a Torino per il Premio Stella della Mole del 41° TFF

Sabato 2 dicembre, nell’ambito del 41 Torino Film Festival sarà conferito a Oliver Stone il Premio Stella della Mole.

Oliver Stone sarà al festival per presentare il suo film documentario Nuclear Now e sarà protagonista di una Masterclass che nasce dalla collaborazione fra Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Festival, Museo Nazionale del Cinema, Newcleo e I Wonder Pictures.

“Consegnare il Premio Stella della Mole a Oliver Stone è per noi un momento di immenso orgoglio – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. È un regista che ha contribuito a fare grande la storia del cinema americano, raccontando una nazione piena di contraddizioni e paradossi. Questo premio dato durante il TFF si unisce agli altri attribuiti in occasione delle Masterclass che il Museo Nazionale del Cinema ha organizzato nel 2023, iniziate con Kevin Spacey e continuate con autori importanti come Asghar Farhadi, Pablo Larrain, Tim Burton e Damien Chazelle”.

MOTIVAZIONE

Sceneggiatore, produttore e regista, Oliver Stone ha offerto con il suo cinema schietto e diretto uno sguardo problematico della storia contemporanea del suo Paese, ma anche delle aspettative deluse della sua generazione. Il primo Oscar arriva nel 1978 per la sceneggiatura di Fuga di mezzanotte, ma raggiunge la notorietà internazionale con Platoon, grazie al quale vince l’Oscar per il miglior film e la regia. Nella sua lunga carriera non ha avuto paura di affrontare temi scottanti come la guerra in Vietnam, l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, gli anni della presidenza Nixon, l’11 Settembre. Ha intervistato il leader cubano Fidel Castro e ha dedicato un film a Edward Snowden per le sue rivelazioni sulla NSA.

Questi gli appuntamenti con Oliver Stone al 41 Torino Film Festival:

· Sabato 2 dicembre , ore 12.00 – Media Center

MASTERCLASS OLIVER STONE

Moderata da Steve Della Casa, direttore 41 TFF e Beatrice Borgia, Presidente FCTP

Tre volte premio Oscar, attento narratore di fatti storici, appassionato sostenitore delle cause in cui crede, Oliver Stone è un personaggio al tempo stesso scomodo e iconico della nuova Hollywood.

· Sabato 2 dicembre, ore 15.30 – Massimo 1

Consegna a Oliver Stone del PREMIO STELLA DELLA MOLE

a seguire proiezione di NUCLEAR NOW di Oliver Stone (USA, 2022, DCP, 105')

E se la risposta al cambiamento climatico fosse il ritorno al nucleare? Provocatorio come sempre Oliver Stone prova a immaginare il futuro.

· Domenica 3 dicembre, orario da definire - Massimo 1

Replica di NUCLEAR NOW di Oliver Stone (USA, 2022, DCP, 105'

Prevendite su https://biglietteria.torinofilmfest.org/biglietti/ e alle casse del TFF dal tardo pomeriggio di sabato.