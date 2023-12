È il giorno di Laura Morante e di Kyle Eastwood al Torino Film Festival

Siamo la penultimo giorno di proiezioni e incontri per il 41° Torino Film Festival. Oggi è indubbiamente la giornata di Laura Morante che, insieme al regista Roberto Faenza, alle pre 22.15 presenterà il film Folle d’Amore - Alda Merini.

Una sorpresa inaspettata prodotta da Jean Vigo Italia e Rai Fiction che regala grandi emozioni e che racconta in modo neanche troppo didascalico i momenti più importanti della poetessa dei Navigli.

Altra star della giornata sarà il figlio di Klint Eastwood, il musicista Kyle Eastwood. Alle 17 terrà un masterclass insieme a Steve Della Casa alla Cavallerizza Reale, alle 19 sarà poi ospite della rassegna che unisce musica e cinema, Fuori Campo.

Ecco gli altri titoli da non perdere nella giornata di oggi.

In concorso

Ore 11 Massimo, sala 1

ARTURO A LOS 30

(Martín Shanly, Argentina, 2023, DCP, 92’) Sott. it./Eng. sub.

Un uomo alle soglie della maturità, un coming of age tardivo, una commedia irresistibile e inclassificabile, malinconica e cerebrale.



Ore 12 Greenwich, sala 1

LA PALISIADA

(Philip Sotnychenko, Ucraina, 2023, DCP, 100’) Sott. it./Eng. sub.

Due spari, a 25 anni di distanza. E un film (giallo, a modo suo) che mostra i modi in cui la storia ufficiale viene costruita. Col fantasma della verità, ad aleggiare.



Ore 11 Romano, sala 1

LE BELLE ESTATI

(Mauro Santini, Italia, 2023, DCP, 74’) Eng. sub.

Uno dei massimi registi del cinema laterale italiano adatta Pavese al corpo, allo sguardo e al presente di un liceo pesarese. Un teen movie sperimentale.

Ore 13.30 Massimo, sala 1

BIRTH

(Jiyoung Yoo, Corea del Sud, 2023, DCP, 155’) Sott. it./Eng. sub.

Una gravidanza inattesa spezza l’equilibrio di una coppia. Memore di Lee Chang-dong, un’analisi spietata di sentimenti inconfessabili: egoismo, ambizione, disinteresse.



Ore 13.30 Greenwich, sala 3

DIAMOND MARINE WORLD

(Hsiu Yi Huang, Taiwan, 2023, DCP, 154’) Sott. it./Eng. sub.

Il taiwanese Du avvia un allevamento di gamberi in Myanmar. Con lui, la ragazza birmana Sue e la stessa regista, che filma tutto (anche quello che non dovrebbe). Un’avventura epica, politica, intima.

Ore 14.30 Greenwich, sala 2

MANDOOB / NIGHT COURIER

(Ali Kalthami, Arabia Saudita, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In una Riyad notturna, ultramoderna e poco vista al cinema, le tragicomiche vicissitudini di un fattorino, metafora di una società in cambiamento.

Ore 14.30 Romano, sala 1

TERRA NOVA

(Lorenzo Pallotta, Italia, 2023, DCP, 53’) Eng. sub. 2023.

Una rompighiaccio segue la rotta di una nave che, 35 anni prima, cercava di raggiungere la baia di Terra Nova. Tra presente e passato d’archivio, epica sperimentale.



Ore 19.30 Romano, sala 1

LUX SANTA

(Matteo Russo, Italia, 2023, DCP, 73’) Eng. sub.

Tre amici nell’entroterra calabrese. La festa patronale è in arrivo. Un documentario di prossimità, sincero e potente.



Ore 21.30 Greenwich, sala 3

SMILING GEORGIA

(Luka Beradze, Georgia, 2023, DCP, 62’) Sott. it./Eng. sub.

La promessa elettorale del presidente georgiano (sconti per tutti sulle cure odontoiatriche!) priva dei denti decine di persone. Tragedia o farsa? E qual è il costo delle bugie dei politici?

Fuori concorso

Ore 10.30 Romano, sala 3

OMAGGIO A MIMMO JODICE

(Mario Martone, Italia, 2023, DCP, 52’)

Amico di Jodice, Martone racconta il grande fotografo napoletano: un film realizzato per la mostra alle Gallerie d’Italia di Torino, Mimmo Jodice. Senza tempo.

Ore 14 Romano, sala 3

SEDICI MILLIMETRI ALLA RIVOLUZIONE

(Giovanni Piperno, Italia, 2023, DCP, 67’) Eng. Sub.

Cos’ha significato essere comunisti? E cosa può ancora significare? Piperno viaggia nel tempo (con le parole di Luciana Castellina e le immagini prodotte dal PCI) e parla al presente.



Ore 22.15 Massimo, sala 1

FOLLE D’AMORE - ALDA MERINI

(Roberto Faenza, Italia, 2023, DCP, 101’) Eng. sub.

A Milano, sui Navigli, c’è un appartamento sempre pieno di intellettuali e artisti. Sono tutti lì per lei, Alda Merini. Faenza e Laura Morante raccontano la poetessa più amata. Presentazione con Roberto Faenza, Laura Morante, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, Elda Ferri, Maria Pia Ammirati, Paolo Manera. Prima delle proiezione intervento istituzionale di Jacopo Rosatelli e a seguire intervento di Laura Morante in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS.

Fuori Campo

Ore 19 Edit Porto Urbano

Kyle Eastwood - Eastwood by Eastwood

Con una decina di album al suo attivo, Kyle Eastwood continua a non avere limiti nella creatività. Apparso per la prima volta sul grande schermo in giovane età, decide di dedicarsi completamente al jazz subito dopo l'adolescenza, fino a comporre diverse colonne sonore per il padre. Kyle Eastwood in quintetto propone "Eastwood by Eastwood", basato sul repertorio di musiche composte per il cinema.

Per info e programma completo: www.torinofilmfest.org