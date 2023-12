La fiera, le corali e le cornamuse aprono domenica il Natale Villafranchese

Con la fiera commerciale, le corali, le cornamuse e la musica medievale per le vie del centro, si apre, domenica 3 dicembre, il Natale Villafranchese: un programma di appuntamenti che copre tutto il periodo delle feste e termina il 7 gennaio. “Domenica sarà anche la giornata in cui si inaugureranno i presepi nell’ex Monastero mentre da venerdì 8 dicembre sarà possibile vedere quelli allestiti sul Po, nei borghi, nelle frazioni e nelle chiese di Villafranca Piemonte” annuncia il sindaco del paese Agostino Bottano. La Pro loco sta preparando la mappa con tutto l’itinerario di visita ai presepi.

Ciò che accadrà domenica a Villafranca Piemonte è solo l’apertura del programma di eventi che si svolgeranno tra Natale e l’Epifania: “Nei giorni successivi ci sarà la discesa in barca sul Po di Babbo Natale, e delle befane, appuntamenti enogastronomici e di intrattenimento, per chiudere, la domenica dell’Epifania, con una festa sotto l’ala comunale animata dai ragazzi dell’oratorio” annuncia il sindaco.

Come da tradizione inoltre ci sarà il cenone di Capodanno al Pala Bus Company preparato dal catering Agù e con l’intrattenimento musicale di Enzo & Massimo (per info e prenotazioni 366 4906502 dalle 18 alle 22). Proprio nel piazzale del Pala Bus Company, inoltre, fino al 7 gennaio ci sarà la pista di pattinaggio.

Tutto il programma del Natale Villafranchese

Domenica 3 dicembre

dalle 9 alle 18

In Piazza Santo Stefano: Mercatino dell’usato

Per le vie del centro: ‘Corale Costanzo Festa’, Coro ‘I Sociu ’d la Bira’ e gruppo di musicisti ‘Futhark M.W.M. Firm’ (musica medievale).

Davanti l’ex Monastero: la Pro Loco omaggia i bambini con la cioccolata calda. Per i più grandi invece distribuisce la tipica bevanda del Trentino ‘Il Bombardino’. Possibilità per i più piccoli di fare la foto con Babbo Natale

Sotto l’Ala comunale: Mercatino delle Creatività

Ex Monastero: Inaugurazione dei presepi ‘Mondo Presepe’ di Renato Becchero, ‘ Presepi in miniatura... E non solo’ di Lorenzo Doleatto, ‘Abram generò Jesus’ di Stefano Perlo.

Giovedì 7 dicembre

Concerto della Banda Musicale

Venerdì 8 dicembre

Per tutto il territorio comunale: ‘Villafranca Paese dei Presepi tra Borghi e Frazioni’, la cartina dei presepi visitabili sarà distribuita dalla Pro loco.

Fiume Po: inaugurazione del presepe sul Po

Venerdì 15 dicembre

Concerto Corale Costanzo Festa al Teatro Parrocchiale alle 21.00

Domenica 17 dicembre

Discesa dei Babbi Natale in kayak sul Po, a cura degli Amici del Po (info: Roberto 333 3101544)

Domenica 31 dicembre

Cena di Capodanno al Centro Incontro Senior per i tesserati

(per info e prenotazioni telefonare al numero 350 1687107)

Cenone di capodanno al Pala Bus Company

Sabato 6 gennaio 2024

Sotto l’Ala comunale: ‘Epifania per i Bambini’ in collaborazione con gli animatori dell’Oratorio 10068 e premiazione del concorso dei presepi

Domenica 7 gennaio 2024

Estrazione Finale della lotteria promossa dal Distretto del Commercio e ‘La Via delle 5 – Terre da scoprire’, al quale fanno parte i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Villafranca Piemonte e Vigone.