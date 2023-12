Da oggi raddoppiati i bus notturni della movida: 10 linee dalla periferia al centro di Torino

Per tutto dicembre GTT potenzia il servizio Night Buster per garantire un'offerta adeguata in particolare nei giorni di maggior afflusso, come quelli delle festività natalizie e di fine anno, quando la città si anima di eventi e appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Corse notturne raddoppiate

Il servizio collega i quartieri periferici di Torino con il centro città, e gli altri luoghi della movida, nelle ore notturne con 10 linee bus.

A partire dal 1° dicembre, il venerdì, il sabato e nei giorni festivi, le corse di tutte le linee Night Buster verranno raddoppiate: le frequenze di passaggio passeranno da un'ora a mezz'ora con prime partenze dai capilinea periferici a mezzanotte e ultime partenze alle 4.00. Da Piazza Vittorio Veneto, le prime partenze saranno all’1.00 e le ultime alle 5.00.