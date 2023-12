Trasporti, la nuova linea 8 manda in pensione la 57 e collega San Mauro a Porta Susa

Da questa mattina, la linea 8 del trasporto pubblico locale ha cambiato percorso, mandando “in pensione” la 57 e collegando San Mauro a Torino Porta Susa. Contemporaneamente, è tornato attivo l'autobus numero 18 con capolinea in piazza Sofia e piazzale Caio Mario.

La nuova linea 8

L'inaugurazione ufficiale del nuovo percorso dell'8 è avvenuta questa mattina alla presenza dell'assessora ai trasporti del capoluogo Chiara Foglietta e della sindaca del comune limitrofo Giulia Guazzora, con reciproca soddisfazione: “Queste modifiche - ha sottolineato la prima – sono state concertate e ci consentono di garantire il collegamento tra San Mauro e diversi punti nevralgici della città come 3 scuole, la Lavazza, la Questura e la stazione di Porta Susa, allungandolo fino a via Mezzaluna, con frequenze di 8 minuti nelle ore di punta, 10 durante il resto della giornata e 20/25 minuti nella fascia serale”.

Da San Mauro, l'autobus percorrerà via Bologna e corso XI Febbraio, per poi svoltare a destra in corso Regina Margherita, a sinistra una volta arrivato a Porta Palazzo e di nuovo a destra in via Pietro Micca dopo essere transitato in via Milano e via San Francesco d'Assisi: “Ottenere - ha aggiunto la seconda – questo collegamento, con una frequenza altissima e la connessione con la stazione e la metropolitana, è sicuramente un grande risultato: ringraziamo la Città di Torino, Gtt e l'Agenzia per la Mobilità”.

Il “vecchio” 18

Infine, il 18 percorrerà il vecchio tragitto collegando piazza Sofia a piazzale Caio Mario lungo via Bologna, Corso Regina Margherita, via Accademia Albertina/Rossini, via Madama Cristina, piazza Carducci e via Nizza: “Il suo ripristino – ha concluso Foglietta - offrirà alla Circoscrizione 6 un collegamento diretto con le Molinette e consentirà agli utenti abituali del 57 di avere una linea serale e festiva”.