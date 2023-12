41Tff, tornano in sala i film premiati (e non solo): il programma di domenica 3 dicembre

Ore 15:00

NUCLEAR NOW di Oliver Stone (USA, 2022, DCP, 105’) Sott. it.

Ore 17:30

LE RAVISSEMENT di Iris Kaltenbäck (Francia, 2023, DCP, 97’) Sott. it./Eng. Sub.

Ore 19:30

LA PALISIADA di Philip Sotnychenko (Ucraina, 2023, DCP, 100’) Sott. it./Eng. Sub.

Ore 21:45

ARTURO A LOS 30 di Martín Shanly (Argentina, 2023, DCP, 92’) Sott. it./Eng. Sub.

MASSIMO 2

Ore 17:15

LINDA VEUT DU POULET/LINDA E IL POLLO di Chiara Malta e Sébastien Laundenbach (Francia/Italia, 2023, DCP, 76’)

Sott. it.

Ore 19.00

DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD di Radu Jude (Romania/Lussemburgo/Francia/Croazia, 2023, DCP, 163’)

Sott. it.

Ore 22.00

AUGURE / OMEN di Baloji (Belgio/Congo/Olanda/Germania/Sudafrica, 2023, DCP, 90’) Sott. it/Eng. sub.

MASSIMO 3

Ore 14:30

NOTRE CORPS di Claire Simon (Francia, 2023, DCP, 168’) Sott. it/Eng. sub.

Ore 17.45

UN RESPIRO PARZIALE MA INTERO di Lorenzo Spinelli (Italia, 2023, DCP, 17’) GIGANTI ROSSE di Riccardo Giacconi (Italia, 2023, DCP, 69’)

Eng. Sub.