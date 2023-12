Inizia oggi la quattordicesima edizione delle Settimane della Sicurezza organizzata dall'associazione "Sicurezza e Lavoro"

In ricordo della tragedia della ThyssenKrupp in cui morirono 7 persone il 6 dicembre 2007 e del crollo della gru in via Genova nel 2021 in cui morirono tre operai, parte oggi la quattordicesima edizione delle Settimane della Sicurezza organizzate da "Sicurezza e Lavoro". Dal 4 al 18 dicembre le settimane dedicate alla sicurezza saranno un'importante occasione per diffondere la cultura della salute, della sicurezza, dei diritti e della prevenzione, in particolare tra i giovani, sul lavoro e a scuola. Giovedì l'associazione "Sicurezza e Lavoro" andrà al liceo Domenico Berti per una giornata di sensibilizzazione dal titolo "A Scuola di Sicurezza".

"È vero che il calvario è finito, ma non come sarebbe dovuto finire, gli assassini non hanno pagato per i nostri figli come avremmo voluto – ha dichiarato Rosina Platì, una mamma delle vittime della tragedia ThyssenKrupp – Purtroppo finché non cambieranno le pene questi incidenti continueranno a esserci". "Quest’anno si è finalmente conclusa l’odissea giudiziaria ThyssenKrupp – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – ma ci sono ancora tante altre stragi sul lavoro che continuano ad accadere e che reclamano giustizia".

"Tra queste – continua Quirico – il crollo della gru di via Genova di cui parteciperemo all’udienza il prossimo 22 dicembre a Torino, e la strage ferroviaria di Brandizzo, di cui discuteremo durante le Settimane della Sicurezza". Per l'evento arriva il sostegno e la collaborazione di istituzioni e gruppi sindacali: "Bisogna fare delle riflessioni sul tema della dignità del lavoro, dove la sicurezza deve essere centrale – ha commentato Caterina Romeo, coordinatrice al bilancio e alla programmazione della circoscrizione 1 – Abbiamo tanti giovani nella precarietà assoluta che rischia di cancellare completamente l'articolo 1 della nostra costituzione".