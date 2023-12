Migliore banca per fare investimenti: in base a cosa sceglierla?

Oggi come oggi si possono fare investimenti anche da un semplice conto corrente.

Non tutte le banche danno questa opportunità, ma dato che esiste e le spese sono praticamente identiche a quello di un normale conto corrente, perchè non approfittarne?

Basta prenderne uno che ci serva sia da normale conto corrente per addebiti ed accrediti come lo stipendio o le utenze, ma anche - quando abbiamo i soldi e il desiderio - di comprare qualche azioni o obbligazione che ci permetta di aumentare il Nostro piccolo capitale risparmiato.

Più complicato è invece capire quale sia l’offerta che fa per Noi, proprio per questo ci vendono incontro dei siti come Economia-Italia.com che dal 2014 fa recensioni di banche, conti correnti e piattaforme trading.

Ecco i parametri con cui scegliere un conto corrente per investimenti secondo Economia-Italia.com

Parametri per scegliere un conto corrente per fare investimenti

Parametro:

Descrizione:

Tasso di interesse

Il tasso di interesse è uno dei parametri più importanti da considerare nella scelta di un conto corrente per fare investimenti. Indica la percentuale di guadagno che si può ottenere su un investimento.

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione sono le spese che si devono sostenere per mantenere un investimento. Sono solitamente calcolate in percentuale sul valore dell'investimento.

Costi di sottoscrizione

I costi di sottoscrizione sono le spese che si devono sostenere per acquistare un investimento. Sono solitamente calcolati in percentuale sul valore dell'investimento.

Costi di rimborso

I costi di rimborso sono le spese che si devono sostenere per vendere un investimento. Sono solitamente calcolati in percentuale sul valore dell'investimento.

Range di investimento

Il range di investimento indica la quantità minima di denaro che è necessario investire.

Tipologie di investimento

Il conto corrente deve offrire una vasta gamma di tipologie di investimento, in modo da poter soddisfare le esigenze di tutti gli investitori.

Flessibilità

Il conto corrente deve essere flessibile, in modo da consentire all'investitore di modificare le sue strategie di investimento in qualsiasi momento.

Tabelle di confronto

Esistono diverse tabelle di confronto che possono aiutare gli investitori a scegliere il conto corrente più adatto alle loro esigenze. Queste tabelle mettono a confronto i diversi conti correnti disponibili sul mercato, in base ai parametri sopra indicati.

Alcune tabelle di confronto sono disponibili online, mentre altre sono disponibili presso le banche e gli intermediari finanziari.

Considerazioni finali

La scelta di un conto corrente per fare investimenti è una decisione importante che deve essere presa con cura. È importante valutare attentamente tutti i parametri sopra indicati, in modo da scegliere il conto corrente che offre le migliori condizioni possibili.

Dove investire nel 2024? Cosa dicono gli analisti finanziari?

Dopo aver scelto la migliore banca per fare investimenti, cerchiamo di capire dove investire nel 2024 secondo gli analisti più accreditati a Wall Street.

Gli analisti finanziari prevedono che i mercati finanziari globali saranno volatili nel 2024, a causa di una serie di fattori, tra cui la guerra in Ucraina, l'inflazione e l'aumento dei tassi d'interesse.

Tuttavia, ci sono anche alcuni settori e asset che potrebbero offrire buone opportunità di investimento.

I settori in crescita

Gli analisti finanziari prevedono che i seguenti settori saranno in crescita nel 2024:

Tecnologia: La tecnologia continuerà a guidare la crescita economica globale, con settori come l'intelligenza artificiale, il cloud computing e la cybersecurity che offrono buone opportunità di investimento.

Sostenibilità: La sostenibilità è un tema sempre più importante per gli investitori, e i settori legati alla transizione energetica, alla decarbonizzazione e all'economia circolare potrebbero offrire buone opportunità di crescita.

Beni di consumo: I beni di consumo di base, come cibo, acqua e servizi essenziali, sono meno ciclici rispetto ad altri settori e potrebbero offrire una certa protezione contro l'inflazione.

Gli asset in crescita

Gli analisti finanziari prevedono che i seguenti asset potrebbero offrire buone opportunità di investimento nel 2024:

Azioni: Le azioni potrebbero offrire buoni rendimenti nel lungo termine, ma è importante diversificare il portafoglio e adottare un approccio di investimento a lungo termine.

Obbligazioni: Le obbligazioni potrebbero offrire una certa protezione contro l'inflazione, ma è importante scegliere obbligazioni di alta qualità.

Criptovalute: Le criptovalute potrebbero continuare a crescere nel lungo termine, ma è importante investire solo una piccola parte del proprio capitale in questo asset.

Considerazioni finali