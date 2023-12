Teatro, al Colosseo arriva il musical per eccellenza: Cats. La protagonista Chiara Canzian: "Uno spettacolo per tutti"

Per la prima volta al mondo, “Cats” ha ottenuto dall'autore l'autorizzazione a essere ambientato a Roma, in particolare in una ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Una scenografia davvero molto bella e di impatto che colpirà il pubblico.

Eccezionale è il trucco che trasforma voi attori in gatti.

La parte del trucco è lunga e impegnativa, tanto che la preparazione inizia 3 ore prima. La cosa incredibile è che ognuno degli attori è in grado di truccarsi da sé. Io per fortuna sono l'unica che può contare sul supporto di una truccatrice. In generale, comunque, il risultato è sorprendente, tra nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

Conosci Torino e il teatro Colosseo?

Al Colosseo è la prima volta che vado, ma Torino io personalmente la conosco molto bene, mi piacciono moltissimo la sua storia, i suoi misteri...

Cosa vi aspettate dal pubblico torinese?

Noi ci aspettiamo sempre un pubblico caldo e caloroso e penso che sarà così. Si dice che i torinesi hanno un calore che è tipico del Sud, hanno molto in comune con i siciliani.

E cosa il pubblico deve aspettarsi da Cats?

Come ho detto, si toccano diverse corde: quelle più leggere, quelle più emotive e, perché no, anche quelle più aggressive. Tutte corrispondono al carattere dei gatti che fanno la loro performance in un determinato momento. Alcune gatte sono sensuali, altri drammatici. Sul finale c'è la commozione, ma che diventa positiva, bella. E' un musical adatto ai più piccoli, che sicuramente saranno felicissimi di vedere i gatti da vicino, che vanno in platea, che interagiscono con il pubblico...

Da martedì 5 a sabato 9 dicembre ore 20.30, Domenica 10 dicembre ore 16