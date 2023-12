Rio Sappone, a quando il ripristino completo della passerella? [FOTO]

La conclusione dei lavori per il ripristino completo della passerella sul Rio Sappone, distrutta dopo l’alluvione del 2016, tardano ad arrivare. Gli interventi sono terminati prima del ponte, ma non sono ancora presi per il ponte stesso e il proseguimento verso Moncalieri.

“I lavori dell'ultimo tratto dovevano iniziare a luglio, a settembre poi a novembre - spiega la consigliera della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali (M5S) -. Tra i cittadini è molto sentita questa impossibilità di raggiungere Moncalieri lato fiume”.

La questione era già stata sollevata dal gruppo che aveva scritto al Verde il quale aveva spiegato come i ritardi fossero dovuti a motivi sul fronte sicurezza.

Con una mozione firmata anche dal collega Vittorio Francone e approvata all’unanimità dal Consiglio di Circoscrizione, il gruppo ha chiesto un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per “capire lo stato di avanzamento dei lavori e se esistono problemi ostativi al ripristino della passerella”.

“Non abbiamo ancora avuto una risposta, siamo in attesa di una data” conferma il coordinatore Alberto Loi Carta.