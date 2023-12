Terribile incidente tra via Sagra di San Michele e via Fattori: auto si schianta sul marciapiede [FOTO]

Tanta paura questa mattina nel quartiere Pozzo Strada: poco prima delle 9 del mattino si è infatti verificato un bruttissimo incidente tra due auto all’incrocio delle vie Sagra di San Michele e Fattori.

Una vettura ha colpito con la parte anteriore il fianco sinistro dell’altra macchina, facendola finire sul marciapiede. Per fortuna in quel momento, nonostante l’orario, nessun pedone transitava in quel punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i due conducenti dei mezzi dai veicoli stessi e la Croce Verde, che ha soccorso i feriti, che dovrebbero essere due. Le condizioni non sono al momento note, così come la dinamica, che è ancora da stabilire con certezza.

La violenza dell’urto ha preoccupato anche le persone dei palazzi che affacciano sull’incrocio, che si sono affacciate temendo il peggio: “Qui corrono sempre tutti e le vie sono strette: eravamo sicuri che prima o poi potesse capitare qualcosa”, afferma una signora che vive al primo piano e che ha assistito ai primi soccorsi.