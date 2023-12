Università, scontri tra antagonisti dei centri sociali e neofascisti del Fuan: lancio di uova e bottiglie contro la polizia

Alta tensione al Campus Einaudi dell'Università di Torino, dove dalle 16.30 di oggi si stanno affrontando attivisti di estrema destra del Fuan e gli antagonisti dei centri sociali e Askatasuna.

A scatenare gli antagonisti, più di una cinquantina, è stato il tentativo di una quindicina di neofascisti del Fuan di fare volantinaggio davanti al Campus, in lunga Dora Siena. Un ingente numero di camionette della polizia e la Digos hanno occupato la zona per presidiarla, con gli agenti in assetto anti-sommossa.

A quel punto è partito dagli antagonisti, diventati un centinaio, anche un lancio di uova, cocci di bottiglia e altri oggetti. Subito dopo, gli antagonisti hanno deciso di manifestare per le vie del centro città in un corteo che ha raggiunto il commissariato Dora-Vanchiglia, alle Porte Palatine. Una ventina i fermati da parte delle forze dell'ordine.

La nota dell'Università: "Preoccupati per l'escalation di tensioni"

In riferimento agli avvenimenti accaduti oggi fuori dal Campus Luigi Einaudi, l'Università di Torino esprime "viva preoccupazione per la perdurante escalation delle tensioni intorno agli spazi universitari. Esprime inoltre piena solidarietà alle colleghe e a quante e quanti sono stati colpiti nei disordini. L'Ateneo rinnova ancora una volta la sua ferma condanna ad ogni ricorso alla violenza, che deve essere del tutto estranea alla comunità e alla vita universitaria".

Il messaggio del Fuan: "Avanti per la nostra strada"

"In questi mesi abbiamo assistito a innumerevoli tentativi di annullare la libertà di espressione in Università e impedire con la violenza conferenze che avrebbero dovuto svolgersi in maniera tranquilla e aperta, come nel caso del nostro ultimo incontro sulla crisi umanitaria in Armenia", dichiarano intanto i rappresentanti del FUAN - Azione Universitaria. "Oggi il copione si è ripetuto, con alcune decine di 'fuoricorso' dei centri sociali che hanno contestato un nostro volantinaggio sulla 'Libertà di espressione'. Se ne facciano una ragione coloro che vorrebbero impedire volantinaggi con la violenza, cancellare conferenze o bandire la nostra lista colpevole solamente di pensarla in maniera diversa: il Fuan continuerà a rappresentare tutti gli studenti liberi dell'Università".

Grimaldi e Ravinale (SE): "Ancora cariche, per difendere cosa?"

"È la seconda volta in due mesi che le forze dell'ordine caricano studenti e studentesse senza mezzi offensivi al Campus Einaudi. Questa volta sono state manganellate anche due professoresse di Giurisprudenza, che avevano raggiunto il presidio studentesco". La denuncia è di Marco Grimaldi e Alice Ravinale (SE). "Quando sono partite le cariche nessuno studente del Fuan era più presente. Chiediamo al Questore: perché tutta questa violenza in un luogo libero e autonomo quale deve essere il nostro Ateneo? Cosa si stava difendendo e da quale pericolo?".