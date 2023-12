Un'altra area verde di Aurora verso la riqualificazione: adesso tocca ai giardini Saint Bon

Dopo i giardini Alimonda e Madre Teresa di Calcutta, un'altra area verde del quartiere Aurora avrà finalmente il suo progetto di riqualificazione: si tratta dei giardini Saint Bon, situati tra l'omonima via, via Damiano e via Cuneo, appena dietro i ruderi in attesa di nuova vita delle OGM di corso Vercelli.

I lavori

I lavori verranno realizzati grazie a fondi europei legati al Pnrr e destinati alle biblioteche circoscrizionali (in totale 3 milioni di euro su tutta la Città di Torino, ndr), vista la vicinanza con la “Calvino” di lungo Dora Agrigento, e dovranno essere completati entro la fine del 2025. Gli interventi agiranno sul terreno con il grande obiettivo di aumentare la visibilità per migliorare la sicurezza: per ottenerlo, si procederà con la rimozione “dell'agorà” interrata e degli anfiteatri con relativa eliminazione dei dislivelli, con l'abbattimento del muro attualmente presente, con l'installazione di elementi di arredo urbano tra cui panchine, tavolini e tavoli da ping pong, con la piantumazione di nuovi alberi e con l'ampliamento dell'area giochi, mentre verrà mantenuto il grande glicine già presente; nulla da fare, invece, per l'area cani che priverebbe il giardino di oltre 1000 metri quadrati di spazio.

Un intervento atteso

L'annuncio dell'avvio del progetto, che dovrà attraversare tutto l'iter burocratico, era particolarmente atteso dai residenti, che negli ultimi mesi si sono attivati per migliorare la situazione organizzando eventi e curando il verde pubblico. Il tutto in un'area soggetta a fenomeni di microcriminalità e vandalismo: “A causa della posizione nascosta - ha sottolineato il coordinatore ai lavori pubblici della Circoscrizione 7 Giuseppe Piras – il giardino è spesso usato impropriamente: ringraziamo i cittadini che si sono organizzati in autonomia per riqualificarli e adesso coglieremo questa occasione coniugando la loro azione con quella dell'amministrazione”.