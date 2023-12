Nel verbale l'auto è sbagliata, il giudice annulla la multa. Comune di Moncalieri pronto a fare ricorso

La vicenda sta facendo discutere in questi giorni a Moncalieri. Il giudice di pace ha accolto il ricorso del proprietario di una vettura che aveva contestato una multa di 43 euro, in quanto sul verbale era indicata una Polo, invece che la Golf.

Botta e risposta Montagna-Calligaro

Uno scambio d'auto che ha portato ad una sentenza su cui il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha annunciato ricorso. L'esponente della Lega Arturo Calligaro ha invece suggerito di lasciar perdere e rinunciare a presentare ricorso per 43 euro: “al Comune non costa nulla, dall’altra parte un cittadino che ha avuto ragione in caso di ricorso lo porterebbe a sostenere ulteriori costi”.

Comune pronto a fare ricorso

Il primo cittadino ha ribattuto che la “volontà politica è non lasciare sospesi che possono rappresentare dei precedenti. Abbiamo chiesto agli uffici una valutazione sul possibile esito del ricorso e sui costi. Quando avremo questi elementi decideremo”. E intanto l'argomento continua a far discutere.