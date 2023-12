Un uomo di 38 anni di origini marocchine è stato trovato morto oggi pomeriggio in casa sua, in via Roma, a Forno Canavese. A dare l’allarme alcuni colleghi idi lavoro dell’operaio, che non l’hanno visto recarsi sul posto di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio generate da un braciere acceso in casa. Sul caso indagano i carabinieri di Rivara.