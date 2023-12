Asti e la magia del Natale, tra enogastronomia, cultura e artigianato

Visitare Asti in questo periodo natalizio è un’occasione unica per godersi la città in tutta la sua bellezza.

Luci, addobbi, musica, l’atmosfera è davvero magica. E le iniziative non mancano.

La rassegna di eccellenze “I Gioielli del Territorio”, presso il Palatartufo nel salotto della città, in piazza San Secondo e il Magico Paese di Natale offrono la possibilità di godersi l’atmosfera natalizia, curiosando tra prodotti di artigianato, specialità enogastronomiche, degustazioni e tanto altro.

Il Palatartufo e "I Gioielli del territorio" 2023

Fino al 17 dicembre 2023 nel “Palatartufo”,oltre ai banchi di vendita del tartufo, sono previsti spazi di esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza gestiti dalle associazioni di categoria, i cosiddetti “Gioielli del Territorio” che sono insieme ai tartufi i protagonisti dell’iniziativa.

Sono in programma vari momenti di degustazione con un calendario che nei weekend prevede la proposta di piatti della tradizione, con protagonista “Il Re Tartufo” abbinati ai grandi vini del territorio e alle birre artigianali.

LE DATE

Il Palatartufo è aperto da giovedì 7 domenica a 10 dicembre; da giovedì 14 a domenica 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 20.

L'evento è organizzato in collaborazione con ATAM(Associazione Trifolao Astigiani e Monferrini), CNA, Confagricoltura, Confartigianato Asti, Confcommercio Asti, Coldiretti Asti e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Banca di Asti, Fondazione CRT, ATL Langhe Roero e Monferrato, Grandi Auto.

“Il Magico Paese di Natale”

Per tutti i fine settimana, fino al 17 dicembre, è possibile visitare il Magico Paese di Natale 2023, 17° edizione di uno dei mercatini natalizi più importanti d’Europa, con oltre 130 casette di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d'Italia.

Tante altre attrattive sono presenti in città per lo svago di grandi e piccini: in Piazza Statuto c’è la pista da pattinaggio e la tradizionale Giostra dei Cavallini e in piazza Alfieri la Grande Ruota panoramica.

Inoltre, presso Palazzo Mazzetti, fino al 24 marzo, è possibile visitare la mostra “La Canestra di Caravaggio. Segreti ed enigmi della natura morta”: il celebre dipinto è stato fornito in prestito dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

Per informazioni:

https://visit.asti.it/scopri-asti/eventilifestyle/eventi/fiera-del-tartufo/