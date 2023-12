Officina della Scrittura: le attività natalizie per l'8 dicembre

Officina della Scrittura organizza una giornata in attesa del magico periodo natalizio. Il prossimo 8 dicembre diventerà un'occasione unica per partecipare a entusiasmanti attività pensate per tutte le età.

Mattina creativa (dalle 10 alle 13):

Laboratorio di Book Folding, aperto a ragazzi e adulti. A disposizione i libri da piegare, matite e righello, con la possibilità di scoprire come trasformare semplici pagine piegate in vere opere d'arte: disegni, forme e scritte uniche che aggiungeranno un tocco speciale al Natale.

I libri e i materiali necessari saranno forniti dal Museo.

Pomeriggio festoso con “Il regalo perduto” (dalle 15 alle 17):

Nel pomeriggio dell'8 dicembre, una coinvolgente caccia al tesoro e la possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale. Un'esperienza indimenticabile per i più piccoli e i loro genitori.

Per info: 011 034.30.90; info@officinadellascrittura.it<wbr></wbr>.