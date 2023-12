Settimo, crescono i contributi alle scuole per svolgere le attività integrative

Il Comune di Settimo Torinese, anche quest'anno, ha stabilito di erogare contributi alle scuole per le attività scolastiche integrative, in particolare laboratori e progetti educativi. Il contributo complessivo del 2023 ammonta a circa 45mila euro, di cui circa 10mila per i laboratori teatrali e il progetto "Scuola senza zaino" e 36mila suddivisi equamente fra i 4 istituti comprensivi per i seguenti progetti: