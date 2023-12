Il Vol.To bello del Natale che fa rima con solidarietà: inaugurato il Villaggio del Volontariato di Piazza Bodoni [FOTO]

L'aria festosa tipica di dicembre avvolge la piazza grazie alle Luci d'artista che sovrastano il villaggio, alle decorazioni e a Babbo Natale, presente per fare foto coi bambini e ricevere le loro letterine. Il Villaggio è aperto dalle 10 alle 20 e vede presenti enti del terzo settore di ogni categoria: la maggior parte si occupano di salute, prevenzione, malattie croniche o rare, ma non mancano associazioni umanitarie (come Shamba, SOS India), di protezione animali (WWF, Bastardini) o di promozione culturale o sportiva (Universiadi).

"È una caratteristica di Torino avere una rete capillare di volontariato - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo all'inaugurazione - che in molte occasioni ha fatto quello che avrebbero dovuto fare le istituzioni ma non sono state in grado. Bello che vi sia la capacità di stare insieme e rappresentarsi in maniera unitaria come una rete, ci sono associazioni diverse che rappresentano bisogni diversi ma il modo di stare insieme è lo stesso. Oggi c'è un problema diffuso che è quello della solitudine che colpisce molti torinesi, e fare volontariato è un'attività che permette di ricevere anche molto di più di quello che si dà. Che questo stare insieme sia di buon augurio per queste feste di Natale".