Gli incivili non si fermano neppure nelle feste: di nuovo vandalizzata la targa dedicata a Valentino Mazzola

Non sembra proprio esserci pace per la lapide che in piazza Galimberti ricorda il capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola: rimessa a posto da poche settimane, dopo che era stata vandalizzata a luglio, a due mesi dalla sua inaugurazione, nella notte appena trascorsa, la targa è stata nuovamente distrutta.

Ennesimo atto di inciviltà

Una vera e propria profanazione, un ennesimo gesto da parte di incivili e persone che non hanno rispetto neppure del ricordo di uno dei più grandi campioni del calcio italiano, simbolo di una squadra leggendaria che ha onorato lo sport nei difficili anni del Dopoguerra.

"Ma questi esseri,non voglio chiamarli persone, cosa pensano? Cosa credono di fare? Distruggere che cosa? Un'idea, un sogno, un'ideale?", si leggeva in un post su Facebook. "Mazzola ha rappresentato la rinascita per i nostri genitori, i nostri nonni, per un' Italia che usciva dalla guerra, dalla distruzione. È inutile urlare contro i soprusi, contro le ingiustizie, contro la violenza. Partiamo dalle piccole cose, quelle sotto casa, dal rispetto per gli altri... dal vedere il mondo con occhi diversi, aperti verso il vicino".

Mazzola simbolo di rinascita