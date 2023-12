Immaginaria accende la magia del Natale 2023 a Venaria Reale [FOTO e VIDEO]

Inaugurate ufficialmente le iniziative del Natale a Venaria Reale con la terza edizione di “Immaginaria - Apri gli occhi e sogna”.

Un gruppo di bambini con le maschere raffiguranti i personaggi della graphic novel, tratta dai laboratori didattici cui hanno partecipato le scuole locali, accompagnati dai giovani percussionisti del Corpo musicale Giuseppe Verdi, ha aperto “La Via dell’Incanto” e in parata da piazza Vittorio Veneto sono arrivati in piazza Annunziata.



Qui, li ha accolti il canto del gruppo Sunshine Gospel Choir, tra i più importanti gruppi gospel italiani, e poi, il sindaco Fabio Giulivi, le assessore alla Cultura, Marta Barbara Santolin e al Commercio ed Eventi, Monica Federico, con l’Amministrazione comunale, i rappresentanti del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il presidente della Fondazione Via Maestra, Diego Donzella e il direttore Mirco Repetto, porteranno i saluti e daranno il via al countdown, al termine del quale si sono accese le proiezioni artistiche sull’intera piazza Annunziata, curate dall’artista francese di origini italiane Gaspare Di Caro (tra le sue opere più note l’intervento artistico sul Cristo Redentore a Rio De Janeiro) e insieme, si sono accese tutte le luminarie in Città. Da lì si è poi passati in piazza Repubblica, dove si darà il via al video mapping, curato sempre da Gaspare Di Caro.

Le proiezioni artistiche in piazza Annunziata e il video mapping sulla Torre dell’orologio della Reggia di Venaria, sono il frutto della collaborazione tra la Città di Venaria Reale, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la Fondazione Via Maestra nel progetto partecipativo e di rigenerazione urbana Immaginaria, giunto alla terza edizione.

Le maschere dei bambini rappresentano i personaggi della favola dal titolo “Risplendere”, il cui canovaccio è stato realizzato dai bambini delle scuole, coordinati dalla biblioteca civica Tancredi Milone e trasformato in graphic novel dalle due artiste, Elena Bia e Valentina Venegoni, vincitrici del bando che per il progetto Immaginaria 2023 l’assessorato alla Cultura e la Fondazione Via Maestra hanno pubblicato la scorsa estate.

Questo progetto, che vede ancora protagonista l’immagine di Regina, la Cerva, simbolo della Città di Venaria Reale, ha coinvolto attivamente l’illustratrice, fumettista e docente Elena Bia (ha disegnato la serie per ragazzi “Les voyages de Lotta” per Jungle Editions in Francia e ha illustrato molti libri per case editrici italiane ed estere) e la sceneggiatrice Valentina Venegoni (milanese di origine, ma cosmopolita di cuore, lavora per Steinkis e Jungle Editions in Francia e per Disney (Topolino) in Italia. Inoltre, per Tatai Lab ha scritto “Lizard Tales” e ha curato come editor la collana Sen), con le tavole illustrate che, oltre a diventare un libro, sono utilizzate per proiezioni nelle piazze Vittorio Veneto e Repubblica e per esposizioni.

Tramite la pubblicazione del libro “Risplendere”, sarà attivata una raccolta fondi destinata a Fondazione Paideia, che opera dal 1993 a sostegno dei nuclei familiari più fragili, per garantire le attività di riabilitazione, sportive e ricreative dei bambini con disabilità. Inoltre, a questo progetto solidale, contribuiranno anche altri gadgets legati al merchandising di Immaginaria 2023, come cartoline, shopper e pochette che riporteranno le immagini disegnate da Elena Bia tratte dal fumetto.

Anche in piazza Vittorio Veneto sono proposte delle videoproiezioni, accompagnate dall’ormai tanto atteso grande cervo luminoso. Una discreta playing list musicale accompagnerà le passeggiate nel Centro storico, mentre le postazioni di luci con le caratteristiche figure delle cerve, accoglieranno cittadini e turisti nelle diverse vie d’accesso alla Città. A cura della Pro Loco Altessano – Venaria Reale.

Sarà un Natale ricco di molte attività e appuntamenti: da giovedì 7 e nei giorni festivi dall’8 al 17 dicembre e il 6 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 18 il Salotto di Babbo Natale allestito all’interno dell’Infopoint di via Mensa, dove i bambini potranno incontrare Santa Claus, fare una foto ricordo, scrivere e lasciargli la propria letterina che potranno trovare presso gli esercizi commerciali.

Dall’8 al 10 dicembre dalle ore 10 alle 18, nel Borgo antico, tornano i Mercatini di Natale tra cibo e tradizione. Un percorso dove ci saranno diversi stand con oggetti d’artigianato, dolciumi, decorazioni natalizie, idee regalo, luci e cibo dove sbizzarrirsi negli acquisti.

L’8 dicembre il Villaggio di Natale, in piazza Pettiti. A cura di Fem Spettacoli. Oltrepassando il grande portale, si troverà la casetta di marzapane, la pista da circo, renne, elfi, alberi di Natale, pupazzi di neve e naturalmente Babbo Natale nella sua casetta. E ancora trucca bimbi, photo booth e zucchero filato. Dalle ore 15 alle 18: il Taxi Polo Nord: Corvette rossa, con l’autista Elfo accompagnerà i più piccini alla casetta di Babbo Natale. Dalle ore 15: Babbo Natale seduto sulla sua comoda poltrona accoglierà i bambini all’interno della propria casa, dove potranno scattare e ricevere una foto ricordo. I folletti di Babbo Natale saranno a disposizione per truccare i bambini e distribuire lo zucchero filato. Folletti giganti e ballerini, renne e alberi di Natale viventi, incanteranno gli ospiti del villaggio. Alle ore 15:30 ed alle 17:00: “Equilibri di Natale”, spettacolo per bambini con gag comiche, bolle di sapone, bizzarri equilibri e piccoli musical natalizi.

Il 9 dicembre, Luci Itineranti. Centro storico. A cura di Fem Spettacoli. Dalle ore 16 alle 18, parata itinerante con trampolieri luminosi e maschere danzanti.

Il 10 dicembre, Christmas Circus. Centro Storico. A cura di Fem Spettacoli. Animazione-spettacolo Natale coi Fiocchi, dalle ore 16 alle 18. Spettacolo di Natale con giochi di magia, equilibrismo e giocoleria luminosa. Folletti sui trampolieri e per tutti i bambini zucchero filato.

Il 17 dicembre, dalle ore 15: laboratori creativi per bambini in viale Buridani, organizzati dall'Associazione di Via "È la Reale". In piazza Pettiti, il Color day, che si trasformerà in un grande foglio che sarà disegnato e colorato dai bambini. E ancora, parata per le vie della Città dei Babbi Natale in Vespa. In via Mensa dalle ore 15, animazione e teatro di strada. Musica, trampolieri ed esibizioni circensi. A cura del Circo Wow.

Al Teatro della Concordia, il tradizionale Concerto degli Auguri. Alle ore 15:30, ad ingresso gratuito, lo Speciale Concerto degli Auguri natalizi dell’Amministrazione comunale alla Città. Si esibiranno la Big Family Gospel Choir & Accademia CMS, il Coro Tre Valli Città di Venaria Reale, il Corpo Musicale G. Verdi Città di Venaria Reale con il coro delle voci bianche dei bambini delle scuole elementari. Con la partecipazione straordinaria del Centro Socio Terapeutico (CST) di Venaria del CISSA.

Si terrà, inoltre, la premiazione da parte del CAI (Club Alpino Italiano) di Venaria Reale, delle classi delle scuole cittadine vincitrici del concorso organizzato per i 100 anni dell’associazione.

E poi, i laboratori per bambini e famiglie della biblioteca civica Tancredi Milone, gli spettacoli al Teatro della Concordia, i cori natalizi, le tante iniziative proposte dalle Associazioni del territorio. Per chiudere l’anno, il 31 dicembre al Teatro della Concordia, il Gran galà di Capodanno. Festa di fine anno con spettacolo di Claudio Lauretta.

Infine, il 6 gennaio la Festa della Befana, nel Centro storico. A cura di Fem Spettacoli. A partire dalle ore 16:00 sono previste esibizioni di clown e di magia per i più piccoli. Trucca bimbi, Befane e spazzacamini distribuiranno zucchero filato e caramelle a tutti i bambini.

Appuntamento anche con Scrivi la tua letterina alla Befana, iniziativa a cura dell’Associazione di Via VenTOinaria. Bambini e famiglie cercano la buca da lettere nella via del Re (via Mensa). Nel pomeriggio del 6 gennaio, in piazza Annunziata, le letterine estratte riceveranno un dono.

Segnaliamo tra le novità di quest’anno, la possibilità di scoprire tutte le fasi del progetto, sin dalla sua genesi, con gli aggiornamenti sul programma, direttamente su un sito web dedicato, www.immaginariavenaria.it e il Villaggio di Natale (piazza Pettiti).

Inoltre, alla Reggia di Venaria sono previste aperture serali a tariffa speciale. Con Sere di Natale, suggestioni musicali e teatrali per vivere la magica atmosfera del Natale alla Venaria Reale con Immaginaria – Apri gli occhi e sogna. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, escluso il 31 dicembre. E poi, Corollaria winter edition, dal 14 dicembre al 6 gennaio: la Reggia vestita a festa nelle sue sale con installazioni floreali, in collaborazione con Orticola e FederFiori. Dal 27 al 30 dicembre 2023, per Natale in Reggia con Lingotto Musica, quattro appuntamenti pomeridiani nella Sala di Diana e nella Cappella di Sant’Uberto per vivere la magia del Natale fra brani salottieri romantici, gemme della musica da camera fin de siècle.

"Siamo giunti alla terza edizione di Immaginaria - commenta il sindaco Fabio Giulivi - un evento che ha tra gli obiettivi quello di consolidare il senso di appartenenza tra i cittadini e promuovere sinergie all’interno della nostra comunità. Quest’anno, l’iniziativa si concentra sul cibo e ambiente, consapevoli dell’impatto significativo di questi due grandi temi sulla nostra quotidianità. La partecipazione attiva delle scuole ha permesso di coinvolgere gli studenti venariesi in laboratori creativi, dando vita a un canovaccio unico per la graphic novel di quest’anno. La rigorosa selezione degli artisti trasformerà questa storia in un’opera grafica, esposta sulla facciata della Reggia di Venaria. Inoltre, l’aspetto solidale si concretizza attraverso la pubblicazione della storia e con il merchandising, il cui ricavato sarà devoluto ad un progetto sociale per il benessere della comunità. La tradizione delle luminarie natalizie sarà nuovamente protagonista, mentre l’installazione artistica luminosa di Gaspare Di Caro nelle piazze Annunziata e Repubblica aggiungerà un tocco magico alle festività".

"Il Natale 2023 a Venaria Reale - aggiunge Diego Donzella, presidente Fondazione Via Maestra -. sarà, anche quest’anno, all’insegna dell’arte con le proiezioni luminose in piazza Annunziata e piazza Repubblica realizzate dall’artista Gaspare Di Caro; con la partecipazione attiva dei bambini che hanno costruito le basi per il fumetto “Risplendere” che diventerà un libro illustrato da due artiste, Elena Bia e Valentina Venegoni, scelte con un bando nazionale; con i mercatini di Natale nel centro storico che dall’8 al 10 dicembre completeranno un’ atmosfera natalizia accompagnata dal Villaggio di Natale in piazza Pettiti; con tante altre iniziative nate dalla partecipazione di molte associazioni. Il progetto Immaginaria, ha, infatti, nel valore della partecipazione uno dei propri obiettivi e vede confermato anche per questa edizione il coinvolgimento attivo del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e del mondo associativo della Città".

"La Fondazione Via Maestra, sarà anche quest’anno, protagonista della realizzazione degli eventi che riscalderanno le feste natalizie, con la collaborazione sempre più stretta con l’assessorato alla cultura e assessorato agli eventi e al commercio, e con le associazioni che parteciperanno alle diverse attività programmate. Venaria Reale ancora una volta avrà un Natale tutto da ammirare e da vivere. Non ci resta quindi che “aprire gli occhi e sognare”".