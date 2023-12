A piccoli passi verso un Natale che incanta

Un Natale più incantevole che mai quello a cui Savigliano si sta preparando con appuntamenti culturali e di puro divertimento, dedicati alla cittadinanza e a ai “forestieri” che sempre più si stanno accorgendo delle sue attrattive, spesso nascoste. Di week end in week end, con l’emozione e le suggestioni che accompagnano il clima di festa, l’articolato programma organizzato dal Comune di Savigliano e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom cittadina, è in costante crescendo. Arricchito da altri appuntamenti a cura delle Associazioni saviglianesi, presenti nella Consulta Cultura, e da alcuni laboratori ispirati ai temi di “SMELLING THE WORD – I profumi del mondo “ la mostra allestita fino all’8 gennaio a Palazzo Muratori Cravetta, dedicata agli scatti fotografici di Alessandro Gandolfi tratti da un reportage del National Geographic Italia pubblicato a febbraio 2023.

Dal 24 novembre piazze e vie del centro sono incorniciate da luminarie e inondate da un sottofondo di melodie natalizie, mentre un mapping a tema illumina la Torre Civica, l’Agorà di Via Torino e la facciata della Banca Crs in Piazza del Popolo. L’atmosfera giusta per calarsi nel clima dei tanti eventi del Ponte dell’ Immacolata. Venerdì 8 dicembre, si inaugura il presepe realizzato dalla Pro Loco Savigliano, visibile per tutto il periodo delle Feste presso l’Arciconfraternita dell’Assunta. Domenica 10, alla Biblioteca Civica, andrà in scena “Gli Spiriti del Natale”, spettacolo itinerante per famiglie con personaggi di un grande classico del Natale di Charles Dickens (ore 15.30, 16, 16.30 e 17. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 0172/22727 biblioteca@comune.savigliano.cn.it)

Sempre il 10, alle 16, esibizione musicale itinerante per le vie del centro del quintetto Color Brass. Ancora musica, alle 18.00 alla Torre Civica, dove verrà presentato l’album Pop-Chic a cura dei JUST IN TRIO (Ingresso: libero fino ad esaurimento posti); e alle 21, serata danzante con i classici del liscio presso il Centro Culturale Saviglianese.

L’esposizione multisensoriale di Palazzo Cravetta Muratori invita poi ad approfondire le proprie capacità olfattive grazie a due laboratori organizzati dal Musés – Accademia Europea delle Essenze. Il primo, venerdì 8 alle 15.30 mette alla prova la creatività di tutta la famiglia e consente di creare una pallina di Natale con erbe aromatiche, fiori essiccati e spezie. Domenica 10 invece, alle 15.30 l’ “Atelier del profumiere:Christmas edition”, dà lo spunto per creare un personalissimo profumatore d’ambiente che riporti la memoria olfattiva alle Feste dell’infanzia. Idee, tra l’altro, per chi cerca un dono insolito da mettere sotto l’Albero. Chi ama la fotografia e vuole regalare o regalarsi qualcosa di unico, può ancora iscriversi al Workshop fotografico “Fotogiornalismo - Il racconto per immagini” con Alessandro Gandolfi, che il 16 e 17 dicembre, permetterà di scoprire come si costruisce un servizio fotografico, dalla ricerca del soggetto allo storytelling, fino al prodotto finale. (Informazioni: 0172/375025 info@musesaccademia.it)