Lo Stato Sociale, Mace e le hit degli anni 2000 per il Capodanno in piazza a Torino. Ed il 1° gennaio c'è la musica classica

Hit degli anni duemila

L'ultimo dell'anno segnerà ufficialmente il via il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Universitari, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 nel capoluogo piemontese e sul territorio piemontese. Il 31 dicembre in piazza Castello saranno poi protagoniste le hit degli anni 2000 di Disney Channel con il Teenage Dream Party , nato dall'idea di Valentina Savi .

Stato Sociale e Mace

La serata proseguirà poi con lo Stato Sociale, il collettivo di Bologna legato a Torino, che nel 2012 gli conferì il Premio Buscaglione. A dare il via al conto alla rovescia per il 2024 sarà invece Mace, producer che negli ultimi anni ha collaborato con Salmo, Banco, Colapesce e Madame. La capienza in piazza Castello sarà di 10mila posti in piedi: i biglietti saranno disponibili online a partire dal 14 dicembre.