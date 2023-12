Il rock alternativo dei Sick Tamburo sul palco dello sPAZIO211

Venerdì 15 dicembre i Sick Tamburo in concerto allo sPAZIO211.

Rock alternativo e passamontagna sono il marchio di fabbrica dei SICK TAMBURO, lo storico progetto capitanato da Gianmaria Accusani risorto come una splendida fenice dopo l’esperienza indimenticabile ed intramontabile dei Prozac+.

I Sick Tamburo sono un gruppo musicale alternative rock italiano formatosi nel 2009 a Pordenone. Il gruppo è stato fondato da Gian Maria Accusani (voce-chitarra) ed Elisabetta Imelio (basso-voce) dopo la loro precedente band Prozac+. I Sick Tamburo sono sicuramente considerati una delle band più interessanti della scena alternativa e indipendente italiana. Il loro sound è un mix di melodie molto particolari, ritmi strani e un'attitudine punk rock. In oltre 10 anni di attività hanno pubblicato 5 album, un EP, un paio di singoli e suonato centinaia di concerti in tutta Italia. In apertura la giovane promessa del rock alternativo torinese Frenesi! A seguire «emo anthems all night long» con il dj set di Emo.Kills.

Per info: www.spazio211.com