L’impianto solare termodinamico: come funziona e perché conviene installarlo?

L’impianto solare termodinamico altro non è che una sorta di centrale elettrica che sfrutta l’energia solare per la produzione di acqua calda. Questo tipo di tecnologia si sta diffondendo molto per via di numerosi vantaggi che essa comporta.

In questo articolo vogliamo scoprire insieme a te come funziona, di cosa si tratta nello specifico e perché conviene fare questo tipo di installazione per la produzione di acqua calda. Per darvi una prima definizione tecnica, vi rinviamo a questo link. Ora non vi resta che continuare a leggere.

Impianto solare termodinamico, che cos’è?

Quelli che si sentono nominare maggiormente sono i classici pannelli solari, di cui tutti avete sentito parlare. I pannelli solari vengono utilizzati solitamente per la produzione di energia elettrica, per riscaldare gli ambienti e l’acqua calda. Il solare termodinamico è invece una particolare tecnologia che è stata sviluppata per produrre l’acqua calda a prezzi molto ridotti, di fatto funziona come una sorta di pompa di calore per questo spesso viene usato anche per riscaldare gli ambienti.

Come è fatto questo impianto? In genere si hanno uno o più pannelli, a seconda delle esigenze, al cui interno si trova una canalina contenente un liquido termoconvettore di alta efficienza. I pannelli sono collegati a un vero e proprio sistema dove troviamo un compressore e un condensatore che lavorano esattamente come farebbe una normale pompa di calore. Rispetto ai colleghi pannelli solari, questo impianto ha dimensioni più ridotte e soprattutto può lavorare anche di notte o in caso di esposizione discontinua ai raggi solari.

Il pannello solare termodinamico, infatti lavora principalmente con la temperatura esterna, che per ovvie ragioni non può essere al di sotto dei -5 gradi. Si tratta della soluzione ideale soprattutto per chi vuole abbattere i costi dell’acqua calda, ma ricordiamo che questo impianto non produce energia elettrica, per quello ci vogliono i classici pannelli solari che possono essere montanti insieme al solare termodinamico per abbattere ancora di più i costi.

I vantaggi dell’impianto solare termodinamico

Ci sono vari motivi per cui decidere di installare un impianto solare termodinamico. Primo tra tutti il risparmio che comporta riscaldare l’acqua con questo mezzo, si arriva addirittura fino a un 70% in meno di costi. Inoltre, ha una bella durata nel tempo e vi aiuta ad aumentare anche la vita della vostra caldaia visto che verrebbe usata molto di meno.

Si tratta inoltre di un modo di produrre energia completamente green, quindi a favore dell’ambiente. Anche questo tipo di tecnologia rientra nella detrazione fiscale del 65% e permette di aumentare la classe energetica della propria casa, con conseguente aumento del valore dell’immobile. Per conoscere ulteriori vantaggi legati al solare termico, vi invitiamo a leggere questo articolo.

Per trarre ancora di più beneficio da questo tipo di installazione, è consigliabile anche l’abbinamento ad impianti fotovoltaici così da sfruttare unicamente il pannello termodinamico per riscaldare l’acqua calda, il fotovoltaico invece per la sola produzione di energia elettrica, azione che vi permetterà di risparmiare ancora di più sulle bollette.