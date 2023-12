Il tatutatore era un idolo dei social, ma al Fisco non lo conosceva nessuno: 400mila euro nascosti alle tasse

Era famosissimo, sui social, ma al Fisco era praticamente sconosciuto. Tanto che, si stima, almeno 400mila euro dei suoi guadagni erano del tutto sconosciuti. Non sono bastati gli oltre diecimila follower a mettere al riparo un tatuatore dai controlli della Guardia di Finanza di Torino, che aveva omesso di dichiarare al Fisco gli effettivi compensi.

I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino hanno notato come l’uomo, attivissimo sui profili social, avesse indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi importi irrisori e persino pari, in un anno, a poco oltre 1.000 euro, nonostante il compenso richiesto per eseguire un tatuaggio potesse risultare anche superiore a 5.000 euro.