A Leinì il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: “Daremo risposte a giovani e adulti”

“Cercheremo di dare risposte alle necessità e alle richieste dei giovani, ma non solo”: è questo l’impegno di Lorenzo Serlenga, eletto sindaco dei ragazzi e delle ragazze, della sua Giunta e di tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, insediatosi alla presenza del Vice Sindaco di Leini, Cristina Bruno.

Tra le attività che la nuova Giunta, insieme a tutto il Consiglio, si propone di portare avanti c’è la riqualificazione delle panchine con l’installazione di prese per la ricarica dei dispositivi elettronici, il miglioramento dei parchi pubblici, la creazione di percorsi sportivi, il posizionamento di cartelli per l’educazione ambientale in luoghi pubblici, la realizzazione di attività contro il bullismo.

“Il CCRR è un organo istituzionale di riferimento per il Consiglio Comunale – ha detto il Vice Sindaco Cristina Bruno, introducendo la cerimonia – ringrazio le famiglie e le scuole per la collaborazione e la disponibilità: voi siete la dimostrazione che stanno germogliando i semini che tutti noi, istituzioni, famiglie e scuola abbiamo gettato. Siete il nostro orgoglio perché voi siete il futuro, un futuro che ha desiderio di occuparsi del nostro territorio e delle persone che lo abitano”.

Nel suo intervento di saluto, il sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, gli insegnanti, la sua famiglia, i compagni di scuola che l’hanno votato.

Dopo l’approvazione delle linee guida di mandato, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha provveduto all’elezione del Presidente del Consiglio: Alice Specchio, classe 1°F della Media Casalegno.

Ecco la composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze:

GERARDO ANDREA Classe 5^ Frazione Tedeschi

TORELLA GIULIA Classe 5^ B Anna Frank

PALERMO ADELE Classe 5^ C Anna Frank

MONTEROSSO ALESSIA Classe 5^ D Anna Frank

ORIGLIA LATTARULO CHRISTIAN Classe 5^ D Anna Frank

TOMASSETTI MATTEO Classe 5^ F Anna Frank

LAPICCIRELLA LORENZO Classe 1^ B Carlo Casalegno

AGGIO NOELIA Classe 1^ C Carlo Casalegno

DELL’UTRI MICHELE Classe 1^ C Carlo Casalegno

BALUT ALESSIA Classe 1^ D Carlo Casalegno

DI TURI ELEANOR Classe 1^ E Carlo Casalegno

SPECCHIO ALICE Classe 1^ F Carlo Casalegno

BERTINO EDOARDO Classe 1^ G Carlo Casalegno

BUA TOMMASO Classe 2^ C Carlo Casalegno

CAPASSO MARCO Classe 2^ D Carlo Casalegno

SERLENGA LORENZO Classe 2^G Carlo Casalegno

La Sindaca Marchese ha nominato Tommaso Bua Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Matteo Tomassetti Assessore alla Cultura, Eleanor Di Turi Assessore alla Solidarietà Sociale, Marco Capasso Assessore all’Ambiente, Giulia Torella Assessore alla Tecnologia e all’Arredo Urbano.