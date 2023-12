Da Nova Coop 110 borse di studio per i figli dei dipendenti

I riconoscimenti assegnati sono complessivamente 110 e sono stati conferiti ai ragazzi meritevoli nel corso di una premiazione svoltasi ieri sera presso la sede direttiva di Nova Coop, a Vercelli, suddivisi in 80 borse di studio, del valore di 400 euro l’una, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in 30 borse di studio, dall’importo di 600 euro l’una, agli studenti universitari. Il valore complessivo della misura di sostegno allo studio è di 50 mila euro.

<Supportare i nostri dipendenti e le loro famiglie, guardando oltre ai bisogni della pura sfera lavorativa è l’obiettivo di questa iniziativa. Confidiamo che un riconoscimento agli studenti più meritevoli possa rappresentare non solo un ulteriore sostegno ai nostri collaboratori ma anche un incentivo concreto a tutti i ragazzi premiati per incoraggiarli a proseguire con impegno nel loro percorso formativo e di crescita culturale, attraverso il quale potranno dare forma al proprio futuro>.

<Prendersi cura delle diverse generazioni che appartengono alla nostra comunità allargata, dedicando loro misure specifiche, è uno degli assi che hanno da sempre guidato lo sviluppo del piano di welfare aziendale Noi NovaCoop. Per molte imprese il welfare aziendale è uno strumento innovativo per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti. Per noi rappresenta anche un modo per tradurre in misure concrete il concetto di “attenzione” alle nostre persone che deve distinguere l’azione di un’impresa cooperativa>.