Pullman vandalizzati nella notte a Pont Canavese: indagano i carabinieri

Non è vero che sotto Natale si è tutti più buoni. I vandali e i malintenzionati non vanno mai in vacanza, come ha testimoniato l'episodio avvenuto durante la notte a Pont Canavese, dove alcuni pullman del servizio extraurbano della Gtt sono stati presi di mira con lanci di pietre.

Indagano i carabinieri

L'episodio si è verificato nel parcheggio esterno alla stazione ferroviaria: attorno alle 4 del mattino, ignoti hanno cetrato con diverse pietre i mezzi, mandando in frantumi finestrini e porte. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri.