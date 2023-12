In piazza Castello, una nuova galleria per l'arte contemporanea firmata da Daniele Bisogni

Apre un nuovo spazio espositivo in Piazza Castello, 51. L'inaugurazione della Daniele Bisogni Arte Gallery sarà il 15 e 16 dicembre dalle ore 18.30.

Il nuovo ambiente si propone come terreno fertile per l’espressione creativa

dell’artista, offrendo spazio per collaborazioni ed eventi artistici. Con gioia vi

L’arte di Daniele Bisogni si manifesta in modo crudo, fresco, diretto e since-

ro. Il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 2020, in un momento cruciale

durante la pandemia mondiale. In quel periodo buio scaturisce nell’artista un

presente in lui trova il suo equilibrio nell’arte. Il risultato è un’arte vivace, dinamica, ricca di movimento ed emozione. Un omaggio spontaneo e involontario ai maestri dell’arte del XX secolo. Si avverte Cemento, colore, emozione: Espressioni Contemporanee, il neo-espressionismo alla Basquiat, l’impiego di materiali dell’arte povera, forme e colori che richiamano il graffitismo americano. Si tratta di un’esplora-

patico verso il mondo,conducendo ad un’arte che altro non richiede e non dona se non sincerità.