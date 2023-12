Smog all'Allianz Stadium: Torino sposta il traffico verso Savonera, ma c'è chi dice no

Cambia la segnaletica stradale nella zona dell’Allianz Stadium, con l’obiettivo di spostare una parte del traffico verso Druento/Savonera al termine delle partite, e si accende la polemica politica. Verranno infatti riviste le indicazioni stradali per il raggiungimento della tangenziale/autostrada nell’area intorno al complesso sportivo.

Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il consigliere di minoranza aveva sollecitato un intervento con l’obiettivo di ridurre smog e congestione veicolare, in occasione dei match- nella zona delle Vallette.

La modifica

La revisione dei cartelli punta ad indirizzare i “veicoli verso Druento/Savonera al termine delle competizioni sportive, riducendo il deflusso dei mezzi su corso Ferrara- via delle Primule”. Su via Druento, all’incrocio con corso Gaetano Scirea, verrà modificata la segnaletica esistente prevedendo l’indicazione verso il casello di Savonera. Sempre ottica ambientale, a servizio della zona stadio, arriveranno bus a metano o elettrici in sostituzione dei diesel.

Il no: "Savonera già interessata dal traffico"

Il cambiamento della segnaletica stradale ha fatto salire sulle barricate Enrico Manfredi, assessore all'ambiente di Collegno candidato sindaco, e la capogruppo regionale di LUV Silvana Accossato. “Savonera – sottolineano i due esponenti politici - è una borgata già storicamente interessata da un traffico di attraversamento di mezzi pesanti legati alle attività estrattive e di gestione dei rifiuti, molto presenti in zona”. “

“Negli ultimi anni la città di Collegno – aggiungono - ha lavorato per migliorare la viabilità in quest'area e in prospettiva eliminare il traffico di attraversamento dal centro della frazione. Non siamo disposti a vedere Savonera intasata dal traffico in occasione delle partite e chiederemo a Torino spiegazioni”.