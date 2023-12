Accademia della Luce: al via il programma di incontri di Luci d'Artista

Hanno preso il via le attività di Accademia della Luce, il Public Program di Luci d’Artista.

Il Public Program è uno dei progetti fondamentali di Luci d’Artista. Nato nel 2018 come programma didattico e di eventi volto alla cittadinanza torinese con lo scopo di rafforzare l’inclusività e allargare la platea dei fruitori, da questa edizione prende il titolo di Accademia della Luce.

Uno degli eventi principali sarà la conferenza dedicata all’artista Giovanni Anselmo e a Orizzonti, la Luce installata in Piazza Carlo Alberto che il maestro torinese ha ideato per quest’ultima edizione di Luci d’Artista.

L’incontro di giovedì 11 gennaio alle ore 18 alla Gam sarà il momento per approfondire il lavoro di uno dei più grandi artisti del panorama internazionale, discutere dell’opera da lui creata, e analizzare la sua influenza sulle nuove generazioni. Per affrontare la lunga carriera di Giovanni Anselmo, sia da un punto di vista scientifico sia critico, ma anche attraverso una narrazione personale e capace di proiettare nuova luce su una figura già entrata nei libri di storia dell’arte, sono stati chiamati importanti personalità del mondo dell’arte italiana e internazionale.

Prende il via anche il programma generale di Accademia della Luce ideato dai Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni per l’arte contemporanea della città. Sono sei i musei torinesi coinvolti: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e PAV Parco Arte Vivente che, grazie ai loro Dipartimenti Educazione, promuovono occasioni di dibattito e azioni con le scuole del territorio cittadino, con le famiglie e con tutti gli abitanti delle circoscrizioni periferiche, proponendo progetti che hanno preso avvio con l’accensione delle Luci e che proseguono nei mesi successivi.



Per info: https://www.lucidartistatorino.org/