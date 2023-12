Call me Levi: il film sull'inventore dei blue jeans si gira in Piemonte

Diretto dalla regista Neele Leana Vollmar è prodotto da Lieblingsfilm GmbH, con la produzione esecutiva dell’italiana Viola Film Srl di Alessandro Passadore, in co-produzione con Bravado Fiction N.V., ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, unitamente a IDM Film Commission Alto Adige e FFF Bayern.

Sono durate sette settimane le riprese del tv-movie Call me Levi, dedicato all'inventore dei blue jeans, girate in Piemonte.

Le location del territorio piemontese hanno dato prova della loro versatilità, permettendo alla produzione di girare nella regione una vicenda ambientata tra la Baviera, San Francisco, e addirittura New York.

Tanti i professionisti locali coinvolti nella troupe, composta per il 30% circa da maestranze piemontesi, tra cui Enrico De Lotto (Location manager), Federica Bellocchio Brambilla (Assistente location), Giulia Capirone (Arredatrice), Tzaddi Crociara (Props), Francesco Palmero (2nd AD), Leucotea Monti (casting extras) e Valentina Ciminelli (assistente casting extras).

Le riprese di “Call me Levi” sono cominciate il 9 settembre e, dopo 36 giorni di riprese in Piemonte, termineranno con 9 giorni di riprese in Trentino Alto Adige, il 23 novembre.