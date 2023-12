Allo sPAZIO211 ci si avvicina al Natale con il sound dei Bluebeaters

Il 23 Dicembre allo sPAZIO211 si balla e si beve in compagnia dei Bluebeaters ed il loro irrefrenabile sound fatto di blues, ska e rocksteady.

Il nome è un richiamo alla Label discografica britannica dei primi ’60, la Blue Beat Records, famosa per il proprio repertorio Ska e Rocksteady giamaicano, genere che la band propone sia trasformando classici della musica mondiale che scrivendone di originali in italiano, sempre coerenti con i suoni e le atmosfere delle origini.

Attivi da 29 anni, The Bluebeaters ne vivono 18 in compagnia di Giuliano Palma e gli ultimi 11 con Pat Cosmo alla voce (entrambi già Casino Royale).

Paolo De Angelo Parpaglione, Cato Senatore e Count Ferdi gli altri membri originari che sono rimasti nella band, accompagnati da Henry Allavena, trombone, Ricky Albini Trissino al basso e Danilo Scuccimarra al piano.

The Bluebeaters è sempre stata una band essenzialmente live, avendo percorso tutta l’Italia e negli ultimi anni anche l’Europa, in lungo e in largo; nel 2017 sono stati la band del dopofestival di Sanremo.

È in uscita a novembre un nuovo singolo, che dà il nome al tour.

Per info: www.spazio211.com