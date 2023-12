Avviato il percorso per far diventare Grugliasco "Comune amico della famiglia"

La Regione Piemonte e la Provincia autonoma di Trento, nel luglio del 2022, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia e lo sviluppo della rete regionale di comuni family friendly orientati fortemente sul benessere familiare.

Il primo step è stato raggiunto nel maggio del 2023 a seguito della pubblicazione di un bando regionale finalizzato al finanziamento di 8 comuni sopra i 20.000 abitanti che intendevano acquisire la certificazione di “comune amico della famiglia”. Grugliasco ha aderiton ed è risultato vincitore e, grazie alla Regione Piemonte e alla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle politiche familiari, ha partecipato a un innovativo percorso formativo mirato alla formazione dei “Municipality Family Manager”, individuati tra i comuni che hanno partecipato al bando, tra cui, appunto, Grugliasco.

I dipendenti comunali di Grugliasco Emanuele Biestro e Franca Mastromarino, sono i due nuovi "municipality family manager" che, il 14 dicembre, hanno ritirato, presso la sala Trasparenza del grattacielo Piemonte, in piazza Piemonte 1 a Torino, l'attestato per il corso che hanno seguito e che permetterà al nostro Comune di proseguire il percorso per ottenere la certificazione di “Comune amico della famiglia” grazie anche alle nuove competenze da loro acquisite.

I due family manager hanno iniizato il percorso formativo con un webinar introduttivo di presentazione dell’intero progetto, che ha fornito informazioni di carattere generale sul nuovo paradigma delle politiche pubbliche per il benessere familiare (New public family management). Il secondo modulo, pratico e intensivo, si è tenuto in presenza presso la sede della Regione Piemonte. Qui, i partecipanti hanno acquisito competenze specialistiche e strumenti per sviluppare Piani Famiglia in linea con lo standard "Family in

Italia." Il successo di questo percorso formativo rappresenta un importante traguardo e dimostra il valore della collaborazione e della formazione nella costruzione di comunità forti e consapevoli del ruolo centrale delle famiglie.

«Per me è motivo d'orgoglio - afferma il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Elisa Martino - che la Città di Grugliasco sia stata selezionata tra gli otto Comuni meritevoli per le azioni già poste in essere, nonchè per quelle proposte in occasione del bando, tutte volte a generare il benessere delle famiglie. Sono molto grata anche ai dipendenti che si sono messi in gioco per contribuire al cambiamento culturale della nostra Città e che vede le politiche familiari al centro di ogni decisione amministrativa. Ottenere la certificazione sarà una grande sfida che vede come protagonisti non solo il nostro Comune, ma anche gli enti del terzo settore, il Cos, l'Asl To3, il Centro per le Famiglie e tutti i servizi educativi di Grugliasco. Nel 2024 partiranno corsi di acquaticità, di musica e concerti rivolti alle famiglie e di cui daremo a breve comunicazione, oltre alle varie iniziative che verranno proposte dai nostri commercianti amici per le famiglie».

«Bravissimi i nostri dipendenti - dice l'assessore alle pari opportunità Federica Petrucci - che ancora una volta hanno dimostrato impegno e dedizione alla nostra Città e grazie anche alla Dirigente e agli Amministratori che seguono più da vicino il progetto».