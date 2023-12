Autovelox fisso in corso Casale dopo la morte della 16enne: in corso l'installazione

Dopo la morte di Emilia Maidaska, da questa mattina in corso Casale gli operai sono al lavoro per l'installazione di un autovelox fisso (due, in realtà: uno per lato), al confine tra Madonna del Pilone e Sassi. Al civico 246, lo scorso 20 ottobre, aveva perso la vita una 16enne travolta da un'automobile mentre attraversava sulle strisce.

Fuggita dalla guerra

Dopo il decesso della ragazza - ospite della casa famiglia Associazione Casa Nostra, dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina - il Comune aveva annunciato un giro di vite contro chi preme troppo sull'acceleratore. Da questa mattina, come conferma la Città, gli operai stanno montando la caratteristica casetta arancione dove verrà poi messo l'autovelox fisso.

La data di attivazione

Nei prossimi giorni verranno fatti dei test e verifiche della strumentazione: il nuovo velox, collocato subito dopo il gommista Longo in direzione San Mauro, verrà attivato tra fine 2023 e inizio 2024.

La pericolosità di questo tratto di corso Casale è stata più volte segnalata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che aveva chiesto l'installazione di un semaforo fisso. "L’autovelox - commenta Firrao - oggi non ci ridarà Emilia, ma magari salverà qualcun altro. L'eredità di Emilia forse saranno altre vite salvate, sicuramente l'autovelox è un deterrente che porterà più sicurezza in quel tratto di strada".