Rita Dalla Chiesa: "Mobilitazione per il gioielliere, perché silenzio sulla condanna di Alex Pompa?"

Due casi dolorosi, dalle tante sfaccettature, che sono arrivate a una condanna. Ma anche due reazioni (dell'opinione pubblica, ma non solo) diametralmente opposte. Sono quelle di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso uno dei rapinatori che aveva preso di mira il suo negozio in provincia di Cuneo e di Alex Pompa, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre dalla sua violenza.



A tornare sul tema è stata Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ma anche volto noto della televisione dei decenni passati. A stupire l'ex conduttrice, oggi prestata alla politica e componente della Commissione Femminicidio, il silenzio che ha seguito la condanna del giovane di Collegno. “Nella vicenda che riguarda Alex Pompa è innegabile che tutti i componenti della famiglia fossero in pericolo di vita. Alex ha trascorso tutta la sua vita ad avere paura del padre e a cercare di difendere la madre e trovo quanto meno strano che nessuno abbia detto anche solo una parola sulla sentenza che riguarda questa vicenda, mentre c’è stata una mobilitazione per il caso del gioielliere".



E Dalla Chiesa, ospite su Rete 4, ha aggiunto: "Se da una parte è comprensibile l’attenzione sul caso del gioielliere, perché gli italiani sono stanchi di lavorare per una vita intera per poi vedere vanificare tutto per mano di qualcuno, dall’altra il silenzio sulla sentenza di Alex lascia senza parole”.