Peripheric Love: nelle sale dal 2024 il film girato interamente nelle periferie di Torino

Il lungometraggio Peripheric Love, diretto dal regista svizzero Luc Walpoth, e girato interamente a Torino nell'autunno del 2021, sarà in sala da giovedì 11 gennaio.



Mercoledì 10 gennaio all’Ambrosio Cinecafè si terrà l’anteprima con il regista e il cast organizzata da Film Commission Torino Piemonte.

Realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e vede Fabio Troiano nei panni del protagonista Giorgio, insieme a Iazua Larios nel ruolo della moglie Maria.



Sei le settimane di riprese che si sono svolte in diversi luoghi della città e in particolare nelle sue periferie: dal Mercato di Porta Palazzo alla Chiesa di Santa Pelagia, dalla fabbrica OSLA di Pianezza alle case popolari di Via Farini.

Coinvolta una troupe formata da oltre 30 professionisti piemontesi: dal Line producer Edoardo Rossi al direttore di produzione Stefano Masera, alla location manager Alessandra Richiardi, per citarne alcuni. Presenti anche diversi attori e attrici torinesi nel cast artistico (tra cui Hedy Krissane, Jordi Montenegro, Manuela Grippi), insieme a oltre 150 comparse e figurazioni.

La storia mette al centro la crisi sentimentale di una coppia affiatata e innamorata, di fronte ad una maternità apparentemente inspiegabile. Una storia personale e intima che, secondo il regista, trova a Torino il contesto sociale più adatto per essere raccontata: a partire dall’identità operaia, all’immigrazione, alla lotta di classe. Una vicenda che porta con sé l’oscillazione tra dramma e poesia e contrappone la forza di Maria alla rassegnazione di Giorgio.



La trama

Maria, una giovane donna peruviana, lavora come babysitter presso una famiglia di industriali di Torino. È sposata con Giorgio che fa il guardiano nella fabbrica di proprietà̀ della stessa famiglia. I due si amano teneramente ma, con grande dispiacere di Maria, non possono avere figli, perché Giorgio è convinto di essere sterile. Un giorno Maria si accorge inaspettatamente di essere incinta. La grande gioia che prova resta però soffocata, perché non riesce a trovare la forza di dare al marito la notizia, temendo che non potrà̀ capire e la lascerà.