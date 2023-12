Bergesio e Maccanti (Lega): "Investimenti urgenti per valorizzare e potenziare il centro di produzione Rai Torino"

“Apprezziamo l’attenzione e l’impegno sul centro di produzione Rai di Torino espressi questa mattina dall’amministratore delegato in audizione in Commissione di Vigilanza Rai. Roberto Sergio ha annunciato che a Torino sono iniziati i lavori per la realizzazione di un hub di digitalizzazione del materiale storico delle teche Rai dal 1954 agli anni ‘80, un progetto che avrà un centro di documentazione specializzato anche attraverso sistemi di Intelligenza artificiale. All’amministratore delegato e al direttore generale abbiamo chiesto interventi e investimenti urgenti per valorizzare e potenziare il centro torinese, che dispone di professionalità e competenze interne di eccellenza e può contare su un sistema di collaborazioni, da Lumiq a Film Commission, che rendono il Piemonte attrattivo e competitivo”. Lo dichiarano i parlamentari piemontesi della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Bergesio ed Elena Maccanti.