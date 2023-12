Al Santa Croce di Moncalieri una tecnica innovativa per combattere il reflusso gastrico

Lo scorso 12 dicembre, presso la Struttura di Chirurgia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri guidata dal dottor Gabriele Pozzo , sono stati inseriti due impianti in grado di stoppare il reflusso gastroesofageo che è provocato da 2 meccanismi fisiopatologici: la risalita sovradiaframmatica dello sfintere esofageo inferiore e la conseguente modificazione dell’angolo di His, ovvero l’angolo acuto tra la parete laterale sinistra dell’esofago e il fondo gastrico fondamentale nel meccanismo di continenza sfinteriale. Il nuovo dispositivo impiantato agisce su entrambe queste componenti.

“ La terapia di elezione per il reflusso gastroesofageo è sicuramente farmacologica – spiega il dottor Pozzo - con l’assunzione degli inibitori della pompa protonica ; tuttavia, in pazienti adeguatamente selezionati, l’opzione chirurgica rappresenta una valida alternativa ”.

“A Moncalieri dallo scorso mese di settembre – prosegue Pozzo - ho ripreso ad impiantare il sistema Linx (un anellino magnetico che va a ricostituire la barriera antireflusso, ndr), tuttavia questo sistema non è adatto a tutti i pazienti affetti da malattia da reflusso, in quanto alcuni di loro affetti da disordini motori dell’ esofago se non accuratamente selezionati e studiati potrebbero sviluppare eventi avversi tra cui la disfagia (difficoltà a far progredire il bolo alimentare tra l’esofago e lo stomaco)".

Però ad offrire a questa fetta di pazienti l’opportunità di una “cura” chirurgica nel 2018 è stato inventato dallo Svedese Peter Forsel un sistema in silicone denominato Reflux Stop. La comunità chirurgica ha scelto il nostro centro perché questo intervento deve essere eseguito da chirurghi che vantino una grande casistica in termini di interventi di chirurgia funzionale esofago gastrica e così dall’ estate scorsa il dottor Pozzo ha iniziato il training formativo con i migliori chirurghi europei e statunitensi per introdurre questa tecnica.