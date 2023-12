Operaio caduto dal sesto piano, ripresi i lavori nello stabile di via Plava

Il giorno dopo la grande paura, con il giovane operaio egiziano precipitato dal sesto piano ma miracolosamente salvo, sono ripresi i lavori nello stabile di via Plava.

Bloccato ponteggio al sesto piano, non il cantiere

Essendo un cantiere autorizzato ed in regola, che da fine maggio stava portando avanti i lavori di ristrutturazione legati al Superbonus 110%, sono state stoppate le attività solo sul ponteggio 'incriminato', da cui nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 dicembre, era caduto il 21enne egiziano.

Gli altri operai della Nuova Euro Decor, superato lo choc per quanto successo al loro collega (un giovane che solo in alcuni giorni era in via Plava, essendo principalmente impegnato su un altro stabile) sono tornati al lavoro, come documentano le immagini correlate a questo pezzo, occupandosi delle altre parti del retro dello stabile, dopo aver terminato già da oltre un mese gli interventi sulla facciata principale.

Proseguono le indagini della Polizia e dello Spresal

La Polizia e i tecnici dello Spresal intanto stanno ancora investigando per capire cosa abbia prodotto l'incidente, se sia stato un attimo di distrazione che poteva essere fatale al giovane o se vi è stata qualche mancanza o leggerezza di troppo.

Il 21enne, dopo un volo di quasi venti metri, è sempre ricoverato al Cto, dopo aver riportato nell'impatto un trauma cranico, uno toracico e uno al femore, oltre ad una frattura alla gamba: salvo complicazioni che nessuno si augura, la prognosi è confermata in 90 giorni.