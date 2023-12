Ancora un incidente sul lavoro: operaio 21enne precipita dal sesto piano di un palazzo in via Plava

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre, verso le 14 un operaio egiziano di 21 anni è caduto dal sesto piano di uno stabile in via Plava 101, zona Mirafiori sud, dove dal mese di maggio sono iniziati i lavori di ristrutturazione legati al Superbonus 110%.

Portato d'urgenza in ospedale

Il giovane è stato trasportato al CTO in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma al momento non è in pericolo di vita. Polizia e Spresal stanno adesso investigando per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto: il cantiere era pienamente in regola e autorizzato.

Le condizioni

Il 21enne è attualmente intubato: nell'impatto ha riportato un trauma cranico, uno toracico e uno al femore. Il 21enne deve essere sottoposto ad un'operazione per la frattura alla gamba: la prognosi al momento è di 90 giorni, salvo complicazioni.

L'amministratore del condominio di via Plava, Flavio Gallazzi, assieme al geometra Scrivo, è in costante contatto con lo Spresal e gli organi preposti per capire se i lavori allo stabile saranno sospesi a seguito dell'accaduto oppure se verrà stoppato solo il 'ponteggio' incriminato. I tecnici dello Spresal non hanno voluto dichiarare nulla, essendo ancora in corso l'indagine e la ricostruzione dell'incidente.

Ancora sotto choc gli altri operai

Gli altri operai della Nuova Euro Decor sono ancora sotto choc per quanto è accaduto: nessuno aveva voglia di parlare, solo il capocantiere ha espresso la soddisfazione per il fatto che il ragazzo precipitato dal sesto piano non sia in pericolo di vita, come si era inizialmente temuto. I lavoratori in questi mesi si erano sempre segnalati per il grande impegno profuso nel portare avanti l'opera e per la gentilezza dimostrata nei confronti dei condomini, per questo tutti i residenti hanno tirato un sospiro di sollievo nel sapere che la vicenda non si sia conclusa con un dramma.