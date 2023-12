Nichelino: dopo un profondo restyling riapre a pieno regime la biblioteca civica Arpino

Dopo aver celebrato i suoi primi 30 anni con una grande festa aperta alla cittadinanza e la chiusura durata quasi un mese per importanti lavori di restyling, a Nichelino ha riaperto a pieno regime la biblioteca civica Arpino.

Riapertura al 100%

Dal 27 novembre al 19 dicembre era stata mantenuta attiva solo una postazione per i servizi essenziali e per la circolazione libraria, ma oggi la biblioteca si presenta con tanti nuovi scaffali per ospitare libri, riviste e fumetti, oltre a postazioni rinnovate per gli studenti che vogliano lavorare con i computer, senza contare anche l'area bimbi rimodernata.

L'iniziativa di Natale

La biblioteca è quindi nuovamente fruibile al 100% e in questi giorni sta lanciando un'iniziativa davvero speciale: fino al 5 gennaio, con il motto 'Per Natale regala il prestito di un libro', si può donare in prestito per un mese un volume o un libro della Arpino ad una persona cara o a un amico: un modo per incentivare il piacere di leggere, mettendo la cultura come dono sotto l'albero.