Nichelino, la biblioteca civica Arpino chiude (parzialmente) un mese per un profondo restyling

Dopo aver festeggiato il mese scorso i suoi primi 30 anni, dal 27 novembre fino al 20 dicembre la Biblioteca civica Arpino di Nichelino rinnoverà i suoi arredi e, pertanto, dovrà chiudere parte dei locali.

Durante il periodo di chiusura sarà mantenuta attiva una postazione per i servizi essenziali e per la circolazione libraria.

Progetto "Sapere digitale"

La Biblioteca Arpino aderisce dal 2021 al progetto “Sapere digitale: educazione civica digitale in biblioteca”, che vede capofila la Fondazione ECM – Biblioteca civica multimediale Archimede di Settimo Torinese grazie al coordinamento di Augusta Giovannoli.

Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo Obiettivo Cultura, Missione Sviluppare Competenze per il biennio 2022-2024, con l’obiettivo di stimolare il ruolo cruciale che le biblioteche possono giocare a supporto dell’educazione civica digitale e della diffusione di una sempre maggior consapevolezza nel corretto utilizzo del digitale, in primo luogo per le biblioteche e gli insegnanti delle scuole del territorio e a ricaduta per la cittadinanza.

Il format '4 biblioteche'

All'interno di questo progetto è stato realizzato il format "4 biblioteche". Sulla scia della trasmissione “Quattro ristoranti” è stato realizzato un percorso di formazione “interna” ed “esterna” legato ai temi del sapere digitale appunto.

L’Arpino si è focalizzata sulle “Teorie del complotto”, con laboratori nelle scuole del territorio dedicati al riconoscimento delle fake news e ai rischi che si incontrano navigando nel web. Questo le è valso il premio “Pillola rossa o pillola blu?”.

Per altre info: https://www.saperedigitale.org/ - https://www.bibliotecanichelino.it/