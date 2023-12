Post di Varesio (PD), Forza Italia attacca: "Nuovo scivolone delle sinistre in Circoscrizione 4"

"Ormai è un appuntamento fisso alla Circoscrizione 4 lo scivolone delle sinistre all’approssimarsi del Natale. Così come in TV è immancabile trasmettere i cinepanettoni e gli evergreen Una poltrona per Due e Piccolo Lord, così un consigliere delle 4 utilizza in modo improprio il proprio ruolo per farsi pubblicità". A denunciarlo sono il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente coordinatori provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino e i consiglieri del quartiere Walter Caputo e Felice Scavone.



"Se in passato il nodo del contendere era stato l’invio di panettoni ai negozianti del quartiere da parte del coordinatore al Commercio con un buono sconto allegato e l’utilizzo del logo istituzionale, questa volta la vicenda è anche più grave e grottesca. Stefano Varesio vicecoordinatore della Quarta Commissione e componente del Partito Democratico", denunciano gli azzurri, "ha pensato bene di utilizzare una foto scattata durante la lezione aperta del progetto musicale scuole primarie ISEF che aveva visto come protagonisti del coro dei minorenni per fare pubblicità sui propri canali social con tanto di logo del Partito Democratico”.

“Il Garante della Privacy all’articolo 8 del GDPR", concludono Rosso, Fontana, Caputo e Scavone, "ha chiarito in modo estremamente strutturato che è necessario il consenso dei genitori per l’utilizzo delle immagini di minori, che un vicecoordinatore non lo sappia è la dimostrazione nuovamente di una superficialità che non dovrebbe appartenere a chi o ambisce ad avere ruoli di governo. Ormai è assente il senso delle Istituzioni. Nel caso specifico però la questione è ancora più grave perché viene apposto il logo di un partito utilizzando proprio i minori per farsi pubblicità. Oltre ai possibili risvolti giudiziari, perché il fatto è passibile di denuncia chiediamo al presidente della Circoscrizione Quattro se anche questa volta intenda sorvolare sminuendo a ragazzata questo comportamento o finalmente utilizzi quella richiesta di rispetto delle regole che la sua parte politica sempre brandisce come clava in ogni assise e consesso. Crediamo comunque che la questione meriti un Consiglio urgente per analizzare anche i profili di responsabilità dell’Ente. Certamente non accetteremo nuovamente che si tenti di farla finire a tarallucci e vino. I diritti dei minori non si toccano”.