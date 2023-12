Il vento rallenta anche Caselle: voli in partenza in forte ritardo. Disagi per i passeggeri diretti al Sud per Natale

Il forte vento che si è abbattuto sul Torinese fin dalle prime ore di questa mattina e che ha creato gravi danni in tutto il territorio, ha portato diversi problemi anche all'aeroporto di Torino Caselle, che ha fatto registrare ritardi anche di 2 o 3 ore nella partenza dei voli.

Una circostanza che ha creato il panico tra i passeggeri presenti in attesa di imbarcarsi e che - specie nel caso degli italiani diretti al Sud per trascorrere il Natale in famiglia - hanno temuto in cancellazioni dei propri viaggi. Se la sono invece cavata, nella maggior parte dei casi, con forti ritardi specie al mattino, anche se poi i cambi di orario si sono riversati inevitabilmente a cascata sul programma di giornata e fino al tardo pomeriggio. E' stato il caso dei voli in partenza per Palermo (3 ore di ritardo) e Catania, Napoli e Roma.

La situazione è tornata accettabile intorno alle 18, quando gran parte dei voli sono partiti puntuali e qualcuno ha ritardi annunciati di massimo 60 minuti.