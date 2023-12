Maserati, oggi a Grugliasco è l'ultimo giorno di lavoro: finisce un pezzo di storia per l'automotive

Come da annunci, oggi è l'ultimo giorno di lavoro per la ex Agap Maserati alle porte di Torino. Un pezzo di storia, non solo per il mondo Stellantis in sé (che ha scelto di accorpare progressivamente gli addetti e le lavorazioni a Mirafiori), ma per il comparto automotive nel suo insieme e per quell'area industriale tra il capoluogo e appunto Grugliasco.Nei decenni passati, infatti, in quello stabilimento sono stati scanditi periodi anche gloriosi sotto le insegne di Bertone. Poi la crisi. Ma anche il rilancio con Maserati e un impianto, assolutamente all'avanguardia, intitolato niente meno che a Giovanni Agnelli. Era il 2013, si parlava del "Polo del lusso" di Torino. Poi le cose sono cambiate, anche in fretta.

Nemmeno il nome di uno dei "patriarchi" Fiat ha però salvato la fabbrica della sua fine. E dopo l'ingresso in linea dell'ultima lamiera verso la fine di novembre, il 22 dicembre 2023 passa agli annali come il giorno della chiusura dei battenti. Fine della storia. Gli ultimi 40 addetti che ancora erano lì, da inizio gennaio si sposteranno anche loro a Mirafiori.



Una data accolta con amarezza dai lavoratori: "Oggi i pochi che hanno lavorato a Grugliasco ex Bertone ex Agap finiscono - dicono gli esponenti di Fiom -, anche se per pochissimi la Fiom ha tenuto l'ultima assemblea. Una Storia fatta da più Storie finisce". E aggiunge: "Gli allarmi lanciati solo da noi negli anni scorsi sono stati scientemente ignorati, fino ad essere sbeffeggiati".