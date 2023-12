Senza fissa dimora, arrivano i tutor socio-sanitari

La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera dell'assessore alla Politiche Sociali Maurizio Marrone per l'istituzione del cosiddetto "tutor socio-sanitario", una nuova figura che avrà lo specifico compito di accompagnare le persone senza dimora nella presa in carico socio-sanitaria.

La Regione Piemonte ha infatti approvato la sottoscrizione di un'apposita convenzione con la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora (Fio.PSD) che porterà alla realizzazione di interventi di supporto e presa in carico, sostenuti con uno stanziamento di 150mila euro, e che vedranno operare 30 volontari e operatori qualificati.

Dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio:

“La Regione Piemonte è ancora una volta al fianco delle persone in difficoltà e affronta l’emergenza dei senza fissa dimora che è particolarmente urgente soprattutto durante la stagionale invernale. Anche in questo caso la Regione non lascia indietro nessuno e valorizza la collaborazione con il Terzo settore per dare risposte alla comunità in termini di assistenza alle persone più fragili e anche per quanto riguarda la sicurezza e gestione degli spazi soprattutto all’interno delle grandi città”.

Dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone:

"Con l’introduzione di questa nuova figura incaricata di indirizzare e accompagnare i senzatetto con problemi mentali o di dipendenze verso i servizi sanitari più appropriati ci sono le condizioni per non lasciare in strada queste persone con l’auspicio che il Comune impegni adeguatamente servizi sociali e polizia municipale al fine di ripristinare la dignità di chi è senza dimora, ma anche il decoro delle vie cittadine colpite dall’accattonaggio, come ci chiedono a gran voce tanti residenti e commercianti".