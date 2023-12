Rinnovare l’ufficio, alcuni suggerimenti per attuare il restyling

Pensate che rinnovare l’estetica del proprio ufficio sia una cosa semplice e banale? Assolutamente no, dal momento che creare un’atmosfera giusta e adatta per un ambiente di lavoro non è affatto così facile, ma serve trovare sempre un giusto equilibrio tra produttività e comfort, magari dando uno sguardo a quelle che sono le principali tendenze di mercato. Nel corso degli ultimi anni, anche in seguito alla pandemia, è chiaro che è cambiato il modo di lavorare. Infatti, si è definito un concetto di flessibilità sempre più ampio, permettendo di gestire il carico di lavoro in maniera del tutto differente rispetto a quanto avveniva in passato.

Desk sharing e wrapping

Un gran numero di aziende sta cercando di puntare molto sul desk sharing. Di cosa si tratta? Non è altro che un sistema che permette di organizzare le varie postazioni di lavoro all’interno di un ufficio che non è più strettamente legata sull’assegnazione delle diverse scrivanie, ma in realtà si basa sulla loro condivisione.

Grazie a questo sistema, quindi, i dipendenti non hanno una sedia e una scrivania personali. Tutt’altro, dal momento che ogni giorno hanno la possibilità di effettuare una prenotazione circa la postazione da usare tramite degli specifici strumenti digitali, in base chiaramente al tipo di attività di lavoro che va svolta.

L’impatto ambientale, una questione sempre più importante

Sempre più aziende, come si può facilmente intuire, stanno cercando di investire non solo per rinnovare gli uffici da un punto di vista prettamente estetico, quanto piuttosto anche per cercare di realizzare degli ambienti di lavoro che siano sempre meno impattanti sull’ambiente che ci circonda.

Si tratta di una vera e propria sfida per le aziende che decidono di fare questo tipo di passo, ormai necessario anche per ottenere delle importanti certificazioni. D’altro canto, è il necessario rispetto che bisogna avere nei confronti del pianeta che impone di andare alla ricerca di soluzioni che siano sempre meno impattanti e in grado di garantire un alto livello di sostenibilità. Questo tipo di investimenti comprende anche l’impiego di materiali che siano sempre meno inquinanti, prevede la limitazione dei consumi e l’adozione di sistemi di riciclo, che permettono di ottenere risparmi che, in alcuni casi, possono essere anche considerevoli.

L’attenzione nei confronti della sicurezza

Un ambiente di lavoro deve essere prima di tutto sicuro. Di conseguenza, si è notato facilmente come, anche per via della pandemia, c’è la necessità di ripensare e riconsiderare il modo in cui si organizza e si dispongono i vari arredi all’interno di un ufficio. È normale, di conseguenza, che il rinnovo di un ufficio deve essere realizzato ponendo in cima all’elenco delle priorità sia la sicurezza che la salute di chi ci deve trascorrere tante ore ogni giorno. Facilità nel garantire la giusta aerazione degli spazi, un’illuminazione efficace ed efficiente, evitando di sovraffollare i vari ambienti.

Quando si parla di sicurezza, chiaramente si fa riferimento anche alla necessità di individuare tutta una serie di soluzioni di carattere pratico, che sono alternative e, spesso, più vantaggiose, rispetto ad altre scelte più complesse e più costose. Ad esempio, puoi optare per le pellicole di sicurezza per vetri di Topfilm.it, un’ottima alternativa rispetto alla scelta di installare dei vetri antisfondamento in ufficio, garantendo comunque qualità e resistenza.

Come si può facilmente intuire, anche la scelta dei complementi d’arredo può diventare decisamente importante, visto che ha un impatto facilmente verificabile dal punto di vista estetico. Gli spazi di lavoro, infatti, possono essere considerati alla stregua di veri e propri strumenti per poter provvedere all’espressione sia di valori che dell’estetica dell’azienda. Lo storytelling, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, passa inevitabilmente anche dalla scelta dei complementi d’arredo.