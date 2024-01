Trader di Shiba Inu investe $8.000 e ne guadagna 5,7 miliardi. Meme Kombat è la prossima criptovaluta con questo potenziale?

L'anno sta volgendo al termine e gli investitori si aspettano che il 2024 inizi una nuova corsa al rialzo nel mercato delle criptovalute, simile a quella del 2021.

Quello del 2021 ha fatto sì che la maggior parte dei token raggiungesse i nuovi massimi storici (ATH), inclusi token meme come Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE). Le meme coin comportano un po’ più di rischi, ma anche il potenziale ROI è più elevato.

Un’operazione dell’agosto 2020 ne è il miglior esempio: un trader ha investito 8.000 dollari in SHIB, che è cresciuto fino a 5,7 miliardi di dollari in meno di un anno. Ciò segna un aumento di valore dell'85.000.000%.

Ora, mentre il mercato si prepara per la prossima corsa rialzista, gli influencer delle criptovalute ritengono che Meme Kombat ($MK) abbia un potenziale simile a quello di Shiba Inu nel 2021. Questa piattaforma innovativa ha già raccolto oltre 3,6 milioni di dollari durante la fase di prevendita.

Trade definito il “più grande di tutti i tempi”: da 8.000 a 5,7 miliardi di dollari

Con una straordinaria dimostrazione di acume negli investimenti, un trader anonimo ha trasformato una modesta somma di 8.000 dollari in una sbalorditiva cifra di 5,7 miliardi di dollari, guadagnandosi il titolo di “più grande negoziazione di tutti i tempi” nel mondo delle criptovalute.

Questa fenomenale storia di successo è iniziata con l'acquisto dei token Shiba Inu (SHIB) poco dopo il loro lancio nell'agosto 2020 da parte dello sviluppatore pseudonimo Ryoshi. All'epoca, il valore di SHIB era di soli $ 0,00000000109.

La lungimiranza del trader ha dato i suoi frutti quando Shiba Inu ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,000086 nell'ottobre 2021. Questa impennata ha catapultato il valore del suo investimento iniziale a miliardi.

La successiva attività di Etherscan suggerisce che l'investitore ha distribuito strategicamente le proprie partecipazioni su vari wallet intorno a novembre 2021.

È interessante notare che il trader conserva ancora una notevole quantità di token SHIB, del valore di quasi 2 milioni di dollari, suggerendo una continua fiducia nel potenziale della meme coin.

Mentre la comunità crypto specula sul futuro di SHIB, alcuni analisti suggeriscono che potrebbe addirittura superare Dogecoin come principale meme coin, in particolare con l'atteso impatto positivo di Shibarium, la rete layer-2 di Shiba Inu.

Tuttavia, SHIB non è l'unico token che gli analisti ritengono possa superare DOGE: la nuova moneta per l'arena di battaglia dei meme $MK potrebbe potenzialmente prendere il potere come re dei token meme nel 2024.

Meme Kombat può fornire rendimenti simili a Shiba Inu?

Il token, $MK, ha catturato l'attenzione delle crypto balene e degli investitori, registrando prestazioni iniziali molto simili a Shiba Inu. $MK ha recentemente ottenuto un investimento di 100.000 dollari da una balena che ha portato ulteriori finanziamenti.

La chiave per ottenere rendimenti così elevati nel mercato delle meme coin risiede in genere nell’entrare presto nel progetto, e l’attuale traiettoria di Meme Kombat suggerisce che potrebbe seguire un percorso simile.

Meme Kombat ha raccolto 4 milioni di dollari nella sua ICO in soli due mesi, segnalando un forte interesse del mercato. Questo nuovo token meme si differenzia attraverso un mix unico di elementi play-to-earn, staking e GambleFi, aggiungendo un livello di profondità al tipico concetto di meme coin.

Prevede di lanciare una piattaforma di gioco e gioco d'azzardo Web3 in cui personaggi che rappresentano meme coin popolari come Doge, Shiba e Pepe si impegneranno in battaglie simulate dall'intelligenza artificiale. Gli esiti di queste battaglie, determinati da sequenze casuali on-chain, portano un elemento di imprevedibilità e interesse sulla piattaforma.

L'opportunità per i giocatori di scommettere su queste battaglie in varie modalità e la possibilità di puntare token $MK per un reddito passivo, che attualmente offre un APY del 290%, aumentano l'attrattiva del token.

Il progetto sottolinea anche la trasparenza e la sicurezza, affrontando le preoccupazioni comuni nello spazio delle meme coin. Il team di Meme Kombat, incluso il fondatore Matt Whiteman, è stato apertamente rivelato al pubblico, aumentando la fiducia da parte degli investitori. Inoltre, lo smart contract del token ha superato un audit da parte di Coinsult, non mostrando segni di vulnerabilità o rischi di centralizzazione.

Considerati questi attributi, Meme Kombat si posiziona come potenziale successore di Shiba Inu in termini di rendimenti sugli investimenti, soprattutto per coloro che si uniscono all'inizio della sua fase di sviluppo.

Meme Kombat non è solo un altro token Meme senza utilità

Meme Kombat ($MK) sta ridefinendo il concetto di token meme infondendo utilità del mondo reale e solida tokenomica nel suo ecosistema. Si distingue dalle tipiche meme coin per il suo meccanismo di staking e il modello economico appetibile, particolarmente evidente durante la fase di prevendita.

Del totale dei token $MK disponibili, il 50% è destinato alla prevendita, con un'attenta distribuzione che include il 10% per la liquidità di scambio, il 10% per i premi della community e un significativo 30% dedicato ai premi per lo staking.

Questa allocazione ponderata è progettata per garantire che Meme Kombat rimanga interamente guidato dalla community e decentralizzato, favorendo un senso di proprietà tra gli utenti e promuovendo la stabilità dei prezzi nel lungo periodo.

Il meccanismo di staking sulla piattaforma Meme Kombat è un altro punto forte che offre un impressionante rendimento percentuale annuo (APY) del 290%. Questa caratteristica non solo fornisce un incentivo interessante per i detentori di $MK, ma svolge anche un ruolo importante nel mantenere le dinamiche di offerta del token.

Richiedendo lo staking dei token per accedere a varie funzionalità della piattaforma, una quantità significativa di token $MK viene bloccata, riducendo di fatto l'offerta circolante.

Questo approccio è in linea con l'obiettivo del progetto di creare un ecosistema sostenibile e incentrato sulla comunità, distinguendo Meme Kombat dalle altre meme coin sul mercato.

Conclusione

Lo straordinario viaggio di Shiba Inu da un investimento modesto a un rendimento sbalorditivo ha posto le basi affinché Meme Kombat ($MK) segua potenzialmente un percorso simile.

Con la sua ICO di successo che ha raccolto oltre $ 4 milioni e una miscela strategica di elementi play-to-earn, staking ed GambleFi, Meme Kombat è pronto a offrire molto di più della tipica esperienza con le meme coin.

Mentre il mercato delle criptovalute anticipa un’altra corsa al rialzo, Meme Kombat si distingue non solo per il suo potenziale di investimento, ma anche per il suo approccio innovativo nel fondere intrattenimento e investimenti in criptovaluta, rendendolo un progetto da tenere d’occhio nel panorama delle criptovalute.